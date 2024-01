Calciomercato Juventus, talento da numero 10: colpo tricolore Giuntoli

Cristiano Giuntoli pesca il talento della nuova generazione direttamente in Italia: intuizione della Juventus

La Juventus continua incessantemente il lavoro di ricerca nei settori giovanili e oltre a godersi i talenti di casa propria, guarda con attenzione anche quelli degli altri club.

Attualmente gli occhi sono puntati su uno degli ultimi talenti lanciati da Massimiliano Allegri, Kenan Yildiz che sta regalando sprazzi di grande calcio e ha già trovato il suo primo gol in Serie A. L’allenatore livornese ha già incoronato anche Joseph Nonge, il classe 2005 della Primavera, prossimo al salto in prima squadra. Giuntoli e Manna, però, sono decisamente attenti anche ai nuovi talenti che stanno venendo fuori nei vari campionati. Uno di questi è Vasilije Adžić, centrocampista montenegrino classe 2006. Naturalmente non è l’unico nome venuto fuori di recente. Anche il classe 2004 del Boca Junior Valentin Barco è un nome da tempo nel radar dei bianconeri. Così come Claudio Echeverri che, però, come annunciato da Fabrizio Romano, proprio in queste ore ha trovato l’accordo definitivo col Manchester City.

Juventus, l’intuizione di Giuntoli è Della Rovere, il classe 2007 della Cremonese

L’ultima intuizione della dirigenza bianconera potrebbe essere invece un italiano. Si tratta del classe 2007 della Cremonese Primavera, Guido Della Rovere.

Sedicenne trequartista di piede mancino, già nel giro della nazionale U16. In Primavera 2 ha collezionato 4 gol e 3 assist in 11 presenze.