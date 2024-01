Nuovo affare Juventus-Frosinone: Allegri lo ha già lanciato

All’orizzonte si intravede un nuovo asse Juventus-Frosinone in chiave mercato: un altro gioiello bianconero potrebbe raggiungere Soulé, Barrenechea e Kaio Jorge

Negli ultimi mesi l’asse Juventus-Frosinone si è attivato, con diverse operazioni di mercato che in questo momento stanno portando ottimi risultati.

Dopo il precedente trasferimento dalla Juve al Frosinone di Gianluca Frabotta, in estate ben 3 giovani bianconeri sono approdati nel club ciociaro: Matias Soulé, Enzo Barrenechea e Kaio Jorge. Tutti e tre stanno dando ottimi segnali di crescita, naturalmente in misura diversa. L’exploit maggiore lo ha avuto senza dubbio Soulé che dopo una stagione di ambientamento alla Serie A con la maglia della Juventus, quest’anno sembra già padrone del campo ed è già il leader tecnico della squadra di Eusebio Di Francesco. Nel girone d’andata ha già collezionato 7 gol, a dimostrazione dell’ottima capacità realizzativa. Barrenechea in campionato non ha ancora segnato ma ha colpito il Napoli in Coppa Italia.

La sua crescita sta avvenendo soprattutto in termini di personalità e nella capacità di giocare con tranquillità e qualità in mezzo al campo, dettando i tempi del gioco. E poi c’è Kaio Jorge che ha saltato di fatto ben 9 partite per infortunio ma che adesso sta entrando pienamente negli schemi dell’allenatore. Ha trovato il suo primo gol in Serie A su calcio di rigore e le sue prestazioni sono in crescita.

Juventus, nuovo asse col Frosinone: possibile arrivo in prestito di Nonge

Alla luce dei buoni rapporti col Frosinone, non è escluso che in futuro la Juventus non possa trattare l’eventuale prestito di un altro giovanissimo, Joseph Nonge Boende.

Nell’ultima gara dei bianconeri contro la Roma è stato convocato da Massimiliano Allegri che ne ha parlato bene anche nel post-partita. Naturalmente, però, nell’undici della Juve potrebbe far fatica a trovare spazino in questa stagione. Ecco perché non è escluso che venga mandato in prestito a trovare minuti. La Juventus crede molto nel classe 2005 Nonge, prelevato dall’Anderlecht nell’agosto 2021. Mezz’ala di grande talento, in futuro potrebbe far molto comodo alla Juventus.

Il paragone con Paul Pogba è una pressione in più ma allo stesso tempo rende l’idea delle reali potenzialità del ragazzo belga. Dopo Yildiz e Huijsen, la Juventus è pronta a lanciare un altro 2005 e il prestito al Frosinone potrebbe essere la strada giusta per prepararlo al grande salto con la maglia bianconera in Serie A. Nonge ha un contratto fino al 2026 che la società avrà premura di estendere, nella speranza di blindare uno dei talenti più cristallini del proprio settore giovanile.

Nel post partita della sfida con la Roma, lo stesso Allegri aveva dichiarato di essere intenzionato a lanciare anche Nonge, qualora quest’ultimo si renda protagonista di uno step di crescita importante dal punto di vista emotivo. Staremo a vedere se ciò porterà a nuove valutazioni in sede di calciomercato.