Calciomercato Juventus, fuochi d’artificio a Capodanno: firma fino al 2029

Calciomercato Juventus, i bianconeri hanno aperto il 2024 con i fuochi d’artificio. Il primo colpo del nuovo anno firma fino al 2029

Cristiano Giuntoli, dirigente che la scorsa estate è arrivato dal Napoli, nel corso dei suoi 8 anni in azzurro ha dimostrato più e più volte di avere un occhio particolare per quei talenti che possono diventare dei campioni. Non staremo qui a ricordarli tutti, non ce n’è bisogno, e quel suo modo di andare a pescare i giovani anche in campionati minori, lo ha portato anche in bianconero.

Infatti sappiamo da un poco di giorni che la Juve ha chiuso l’affare per Adzic, centrocampista giovanissimo del Podgorica che era stato messo nel mirino anche da altri club. Ma la Juve ha deciso negli ultimi giorni dell’anno di affondare il colpo, e il giocatore è atteso a Torino subito dopo l’Epifania per le visite mediche e per la firma del contratto. E, proprio sul contratto, arrivano le prime indiscrezioni.

Calciomercato Juventus, Adzic fino al 2029

Il talentino infatti, secondo quelle che sono le informazioni che sono state riportate da Mirko Di Natale, firmerà con la Juventus un contratto quinquennale quindi fino al 30 giugno del 2029. Preso e blindato, con enormi possibilità che molto presto possa lasciare la Next Gen (inizialmente dovrebbe essere quello il suo gruppo) per aggregarsi in Prima Squadra.

Magari Allegri lo vorrà davvero vedere da vicino per carpirne le caratteristiche e vedere se ha da subito la personalità giusta per andare a prendersi un posto con i “grandi”. Adzic, dalla sua, avrà la possibilità ovviamente di mettersi a confronto non solo con un gruppo pieno di ottimi calciatori, ma anche con un tecnico che nel corso di questi anni ha dimostrato che chi merita va in campo senza dare nessun peso alla carta d’identità.