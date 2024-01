Juventus, il regalo di Capodanno è servito: ritorno imminente

La Juventus inizia il nuovo anno con lavoro alle porte visto che a breve ci sarà un doppio impegno in pochi giorni.

La formazione allenata da Massimiliano Allegri dovrà vedersela per due volte contro la Salernitana, prima in Coppa Italia e poi in campionato. Sfide che saranno molto importanti per il futuro del club. Andare avanti nella competizione ad eliminazione diretta e in serie A è un obiettivo importante, bisognerà rimanere molto concentrati per non commettere errori.

Iniziare il nuovo anno sarà fondamentale per le ambizioni di una squadra che vuole assolutamente conquistare un posto nella prossima edizione della Champions League. Ma non solo. Perché l’appetito vien mangiando e finora la squadra ha dimostrato di poter duellare con l’Inter per la conquista del tricolore. A patto però che ci siano delle novità anche da questa sessione invernale dei trasferimenti.

Juventus, De Sciglio torna presto: Allegri può sorridere

In attesa che arrivino dei rinforzi dal mercato, mister Allegri deve cercare di gestire nel migliore dei modi i ragazzi che ha in rosa. Cercando di sfruttarli al meglio, considerando anche il fatto che – oltre alla Coppa Italia – non ci sono appuntamenti europei in calendario.

Happy new year 💥 2024💥

I’ll be back soon 💣 pic.twitter.com/EoWeOuXwec — mattiadesciglio2 (@mattia_desci) December 31, 2023

Una buona notizia potrebbe arrivare dall’infermeria e ad annunciarla è stato lo stesso Mattia De Sciglio. Il calciatore, facendo gli auguri per il nuovo anno sui social, ha rivelato che tornerà presto. Averlo a disposizione sarà molto importante per il tecnico, che lo apprezza per la sua duttilità. De Sciglio può essere utilizzato sia come esterno, destro o sinistro, ma all’occorrenza può giocare pure come difensore centrale. Un suo rientro al più presto sarebbe senz’altro molto importante per la Juventus.