Lotto, Superenalotto e 10eLotto: le estrazioni del 2 gennaio 2024

Lotto, Superenalotto e 10eLotto di martedì 2 gennaio 2024, scopri subito se hai vinto: ecco i numeri estratti.

Quanto sarebbe bello centrare il jackpot del Superenalotto o indovinare i numeri del Lotto e del 10eLotto in occasione del primo concorso dell’anno? Non c’è che una risposta possibile, a questa domanda: sarebbe bello, bellissimo. Tanto più che, nel caso del Superenalotto, il montepremi in palio è pazzesco: ammonta, udite udite, a 39,9 milioni di euro.

Nessuno ha beccato la sestina vincente in occasione dell’ultima estrazione dell’anno 2023, motivo per il quale il montepremi è ulteriormente lievitato. L’ultima persona ad aver beccato i sei numeri estratti, lo scorso 16 novembre 2023, ha portato a casa 85 milioni di euro; l’estrazione più ricca di tutti i tempi resta invece quella del 16 febbraio 2023, quando qualcuno ha centrato il jackpot di 371 milioni di euro. Durante l’ultima estrazione dell’anno, in compenso, sono stati distribuiti 781mila e 409 premi. In totale, il Superenalotto ha fatto piovere sull’Italia, durante il concorso n. 182, poco più di 8 milioni di euro.

E tanti ancora ne pioveranno, dal momento che anche nel 2024 le estrazioni settimanali saranno 4 e non più 3, come in passato. Quella aggiuntiva, come noto, è destinata a finanziare opere a sostegno delle popolazioni dell’Emilia Romagna colpite dall’alluvione. Motivo in più, allora, per correre a sfidare la sorte giocando a Lotto, Superenalotto e 10eLotto.

Estrazione Lotto, Superenalotto e 10eLotto del 2 gennaio 2024

Non resta che scoprire, a questo punto, se sarai tu, stavolta, ad avere un incontro ravvicinato con la dea bendata. Qui sotto, a partire dalle ore 20 e non appena saranno disponibili, troverai i numeri del Superenalotto, del Lotto e del 10eLotto.

I NUMERI DEL LOTTO

Bari:

Cagliari:

Firenze:

Genova:

Milano:

Napoli:

Palermo:

Roma:

Torino:

Venezia:

Nazionale:

I NUMERI DEL SUPERENALOTTO

Combinazione vincente:

Numero Jolly:

Numero Superstar:

I NUMERI DEL 10ELOTTO

Numeri 10eLotto:

Numero oro:

Doppio oro:

SIMBOLOTTO MARTEDÌ 2 GENNAIO 2024

Raccomandiamo sempre ai lettori, in ogni caso, di verificare i numeri vincenti sul sito ufficiale, oppure tramite Lottomatica.it o Sisal.it. In alternativa, scaricando sullo smartphone l’app My Lotteries, potrai verificare in tempo reale l’esito della tua giocata: non dovrai fare altro che inquadrare il QR Code della schedina.