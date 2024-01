Per Jadon Sancho c’è chi rilancia. E la Juventus?

Per Jadon Sancho c’è chi rilancia. La telenovela dell’esterno del Manchester United potrebbe presto arrivare alla fine tanto attesa. Quale?

Fortunatamente il mercato invernale ha una durata decisamente inferiore rispetto a quello ‘interminabile’ che ha luogo in estate. I tormentoni potranno durare tutt’al più quattro settimane e poi vi sarà, obbligatoriamente, una fine.

Un tormentone invernale potrebbe rivelarsi la vicenda che vede protagonista l’esterno del Manchester United e della nazionale inglese, Jadon Sancho. Finalmente, per le due parti in causa, club e giocatore, è arrivato il tempo di porre fine ad un’interminabile dissidio.

Una lite tra il tecnico olandese dei Red Devils, Erik ten Hag e l’esterno inglese la probabile causa che ha prodotto una frattura insanabile, con Sancho messo fuori dal progetto tecnico della formazione inglese. La soluzione può, e deve, trovarsi in questa sessione di mercato.

Jadon Sancho è infatti un titolare della nazionale inglese e tra pochi mesi in Germania si disputeranno i Campionati Europei. L’esterno del Manchester non vuole correre il rischio di perdere la titolarità soltanto per il fatto di non giocare con la necessaria continuità.

Gennaio è arrivato. E’ arrivato il momento delle scelte. Per il giocatore e per il Manchester United. E tra le opzioni sul tavolo di Sancho c’è anche la Juventus.

Per Jadon Sancho c’è chi rilancia

Situazione complessa quella tra Sancho e il Manchester, a cui, però, occorre dare necessariamente una risposta. L’insider di mercato, Ekrem Konur, ci ha svelato le ultime notizie sul classe 2000 inglese.

Con un post, sul suo profilo X, l’insider ha scritto: “Il West Ham vuole ingaggiare l’ala 23enne del Manchester United, Jadon Sancho, in prestito“. Un club della Premier League pertanto scende in campo per richiedere l’esterno inglese.

La formula del prestito, senza alcun obbligo di acquisto, potrebbe essere perseguibile anche dalla stessa Juventus. A quel punto toccherebbe a Jadon Sancho valutare quale opzione scegliere.

Nelle ultime gare il fronte offensivo bianconero sembra dare segni di risveglio, soprattutto nei suoi due campioni, Federico Chiesa e Dusan Vlahovic. Moise Kean ed Arek Milik continuano, invece, a fornire prestazioni poco incisive quando vengono chiamati in causa.

Per loro l’avventura in bianconero potrebbe durare al massimo fino alla prossima estate. Uno dei vuoti presenti in attacco potrebbe essere riempito da Jadon Sancho. Con un’infinità di se…