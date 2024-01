Fulmine a ciel sereno Juventus: operazione complessiva da 52 milioni di euro

By

Fulmine a ciel sereno Juventus. Il mercato è iniziato soltanto da un pugno di ore e già ha sfornato le prime grandi operazioni milionarie.

Pronti, via il mercato ha già iniziato a battere i suoi primi colpi. Esultano i tifosi dell’Inter per l’arrivo di Tajon Trevor Buchanan, il centrocampista canadese, ex Bruges, che al più presto si rimetterà agli ordini di Simone Inzaghi.

Esultano, finalmente dopo una metà di stagione da dimenticare, i tifosi del Napoli che attendono con ansia l’arrivo sotto al Vesuvio di Lazar Samardzic, proveniente dall’Udinese.

Un arrivo ancora più gradito dal momento che il centrocampista serbo era seguito anche dalla Juventus, dettaglio non trascurabile. E la Juventus? La società bianconera sembra in una posizione di apparente attesa.

Occorrerà vedere se la condizione è la medesima della passata sessione, quando il “vorrei, ma non posso” ha di fatto permesso soltanto l’acquisto di Timothy Weah, lasciando praticamente campo libero alla concorrenza per altri, e ben più importanti, affari.

Occorrerà vedere se sono previste operazioni in uscita che andrebbero poi a finanziare quelle in entrata. Quel che è certo è che mentre alla Continassa si fanno, e rifanno, i conti, da altri parti i club sono pienamente in azione.

I grandi club europei sono tutti pronti a sferrare attacchi ‘pesanti’. A cominciare dal PSG. Ad illustrarci le mosse le club parigino è frenchfootballweekly.com. E una mossa dei francesi non piacerà molto alla Juventus.

Luis Enrique, così come Allegri, chiede al suo club un centrocampista. La differenza è che il club francese non ha problemi di sorta dal punto di vista economico ed è pronto a mettere mano al portafoglio.

Il primo nome nella lista del PSG è quel Kalvin Phillips, centrocampista del Manchester City, da settimane in predicato di passare alla Juventus. Ora però sembra che il suo futuro sia sotto la Tour Eiffel.

Le condizioni del Manchester City per la cessione del nazionale inglese non sono, però, propriamente per tutti. Poiché accanto al prestito, da 5 milioni di sterline, circa 6 milioni di euro, vi è il riscatto vero e proprio, per la cessione a titolo definitivo.

Il riscatto è fissato a 40 milioni di sterline, pari a 46 milioni di euro. Tra prestito e riscatto la somma complessiva per l’acquisto di Kalvin Phillips va a toccare i 52 milioni di euro.

Soltanto un anno e mezzo fa i Cityzens hanno sborsato per il suo acquisto esattamente 52 milioni di euro in contanti, più il giovane Darko Gyabi, girato al Leeds, come ci ricorda goal.com. Di fronte a queste cifre la Juventus è semplicemente evaporata.