Calciomercato Juventus, ultimo passo prima della firma: offerta accettata

Calciomercato Juventus, ultimo passo prima della chiusura dell’affare: c’è già il sì del calciatore. Ecco l’effetto domino che scatterà nelle prossime ore

La Juventus è davvero vicina al primo colpo di mercato in questa sessione invernale. Il giocatore avrebbe già accettato l’offerta dei bianconeri e manca solamente un ultimo tassello affinché tutto possa andare in porto. Insomma, in poche parole, ci siamo davvero.

Partiamo dal colpo: il difensore Tiago Djalò ha ormai detto di sì ai piemontesi ed è pronto a lasciare la Francia sei mesi prima la sua scadenza del contratto. Arriverà quasi sicuramente in questo gennaio alla corte di Massimiliano Allegri, che quindi ha già trovato sia per questa stagione ma soprattutto per il prossimo anno, l’erede di Alex Sandro che non rinnoverà con i bianconeri. Un colpo non solo in prospettiva quindi, ma subito utilizzabile per rimanere agganciati alla corazzata Inter, che ha un rosa di valore diverso e che è prima con due punti di vantaggio. Ma cosa manca? Eccolo spiegato.

Calciomercato Juventus, cosa manca per Djalò

Manca una cessione, quella di Filippo Ranocchia. Il giocatore al momento è in prestito all’Empoli ma potrebbe salutare in maniera definitiva, e questo ovviamente è l’ultimo passaggio prima dell’arrivo del difensore alla corte di Allegri. Ecco allora che siamo vicini alla chiusura dell’affare, con un Inter bruciata proprio nel momento in cui Marotta voleva e si stava inserendo nell’operazione.-

Il colpo di Giuntoli, un altro che nel corso dei suoi anni al Napoli ha dimostrato di essere un dirigente valido che sa annusare con largo anticipo quelli che sono i possibili affari. Un Giuntoli scatenato che, come si vede in un video che circola sui social, al gol di Vlahovic a Salerno ha esultato come un vero e proprio tifoso abbracciando Manna. Juventino vero, anche lui.