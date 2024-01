Dal Milan alla Juventus: il cavallo di ritorno raggiunge Torino a prezzo di saldi

Dal Milan alla Juventus, in sede di mercato è importante anche saper cogliere le opportunità: scontro con i rossoneri per l’esterno.

È “febbre” da calciomercato anche nella nostra Serie A, dove un po’ tutte le squadre sono a caccia dell’occasione giusta per sistemare le proprie rose e renderle più competitive. Inter e Milan hanno già piazzato i primi colpi: i nerazzurri hanno da poco presentato il nazionale canadese Buchanan, prelevato dal Club Brugge, l’esterno che andrà a prendere il posto dell’infortunato Cuadrado.

Si sono mossi anche i rossoneri, assicurandosi uno dei prospetti più interessanti del torneo, vale a dire l’ex Verona Terracciano. Un calciatore molto giovane ma che ha già dimostrato di avere delle qualità innegabili: a Milanello non potrà che crescere. Su di lui c’era pure la Fiorentina, ma il Milan alla fine ha avuto la meglio sui viola. Ora si attende la “risposta” della Juventus: i bianconeri stanno andando forte in campionato, sono tornati a lottare per un traguardo importante come lo scudetto ma devono colmare delle lacune se l’obiettivo è continuare a stare così in alto e tentare l’assalto alla vetta.

Dal Milan alla Juventus, il ritorno di Spinazzola è possibile

Il primo rinforzo dovrebbe riguardare il reparto arretrato: è molto vicino il centrale del Lille Tiago Djalò, con la Juve che per assicurarselo ha dovuto superare la concorrenza dell’Inter.

Il direttore sportivo Cristiano Giuntoli, però, farà di tutto per cogliere altre opportunità. Una di queste potrebbe essere un cosiddetto “cavallo di ritorno”: a sinistra, infatti, il responsabile dell’area tecnica bianconera starebbe valutando anche Leonardo Spinazzola, in uscita dalla Roma. Interesse svelato durante la trasmissione Rai “Calcio Totale”: secondo Michele Fratini l’esterno giallorosso sarebbe seguito sia dal Milan che dalla Signora. Gli ha fatto eco Laura Barth: “Se non dovesse ascoltare le sirene arabe, ci possono essere accostamenti con club di Serie A tra cui la Juventus”, ha detto.