Lotto, Superenalotto e 10eLotto di martedì 9 gennaio 2024, scopri subito se hai vinto: ecco i numeri estratti.

Tra una settimana saranno trascorsi esattamente due mesi da quando qualcuno ha centrato per l’ultima volta il jackpot del Superenalotto. La sestina vincente, come si ricorderà, era stata indovinata a Rovigo e aveva fruttato al giocatore o ai giocatori che avevano puntato su essa la bellezza di 85,1 milioni di euro.

Da quel momento in poi, nessuno è più riuscito a fare lo stesso. In occasione dell’estrazione del concorso n. 3 dell’8 gennaio, in compenso, è stato registrato un 5+. La schedina vincente, che è stata giocata in Sicilia, più precisamente nella città di Siracusa, ha fruttato un premio del valore di 682mila euro. Il montepremi del gioco più amato dagli italiani è salito, ora, a quota 42,8 milioni di euro: riuscirà qualcuno, in occasione dell’estrazione del concorso n. 4 del 9 gennaio 2024 del Superenalotto, a indovinare i sei numeri e a portare a casa questa cifra da sogno?

Lotto, Superenalotto e 10eLotto: le estrazioni del 9 gennaio 2024

Qui sotto, a partire dalle ore 20 e non appena saranno disponibili, troverai i numeri del Superenalotto, del Lotto e del 10eLotto.

I NUMERI DEL LOTTO

Bari:

Cagliari:

Firenze:

Genova:

Milano:

Napoli:

Palermo:

Roma:

Torino:

Venezia:

Nazionale:

I NUMERI DEL SUPERENALOTTO

Combinazione vincente:

Numero Jolly:

Numero Superstar:

I NUMERI DEL 10ELOTTO

Numeri 10eLotto:

Numero oro:

Doppio oro:

SIMBOLOTTO LUNEDÌ 9 GENNAIO 2024

Raccomandiamo sempre ai lettori, in ogni caso, di verificare i numeri vincenti sul sito ufficiale, oppure tramite Lottomatica.it o Sisal.it. In alternativa, scaricando sullo smartphone l’app My Lotteries, potrai verificare in tempo reale l’esito della tua giocata: non dovrai fare altro che inquadrare il QR Code della schedina.