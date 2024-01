Juventus, dai rientri di Chiesa e Rabiot alla variabile impazzita Yildiz: le scelte anti Sassuolo

In questo turno di serie A per vedere la Juventus in campo contro il Sassuolo i tifosi dovranno attendere martedì sera.

Calendario più spezzatino che mai in questo turno, che ha visto ieri sera scendere già in campo l’Inter di Simone Inzaghi. Netto il successo dei nerazzurri sul Monza, una prova di forza che però non deve scoraggiare i bianconeri. Che del resto non hanno niente da perdere in questo duello per il tricolore.

Considerando il valore delle due rose, è logico che l’Inter sia la grande favorita per lo scudetto. Finora il rendimento della Juventus è andato oltre le attese, il traguardo minimo da conquistare sarà un posto nella prossima Champions League. E’ chiaro però che non si vuole perdere il ritmo della capolista, con la speranza di poter lottare fino alla fine. Un passo alla volta, però. La squadra di Allegri ora deve pensare a battere un cliente ostico come il Sassuolo. Con l’allenatore che deve valutare bene le condizioni dei suoi uomini dopo la vittoria in Coppa Italia contro il Frosinone.

Juventus, i dubbi di formazione di Allegri contro il Sassuolo

Allegri tra infortuni e squalifiche sarà costretto a ridisegnare la formazione della Juventus. In particolar modo ci sono due calciatori che preoccupano, due titolari indiscussi come Rabiot e Chiesa. Il francese è alle prese con un sovraccarico al flessore della coscia destra, il figlio d’arte con un problema al ginocchio. La prudenza è la parola d’ordine, di sicuro non saranno rischiati.

Come spiega Tuttosport c’è fiducia sul loro recupero, ma le loro condizioni saranno monitorate giorno dopo giorno. Contro il Sassuolo però non ci saranno nemmeno McKennie e Gatti, che sono squalificati. In difesa la scelta dovrebbe ricadere su Rugani, che potrebbe essere preferito al rientrante Alex Sandro. A centrocampo invece, come si sa da tempo, la coperta è corta. Miretti prenota il posto dell’americano, se mancherà anche Rabiot spazio probabile a Nicolussi Caviglia visto che Cambiaso giocherà a destra. Ballottaggio Iling-Kostic a sinistra, tanti dubbi anche per l’attacco. Come tenere fuori lo scatenato Yildiz di questi tempi? Allegri poi dovrebbe scegliere Vlahovic come centravanti, ma scalpita un Milik in forma.