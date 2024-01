Calciomercato Juventus, atterra subito a Torino: visite mediche e firma

Arriva a conferma: il nuovo rinforzo della Juventus arriverà questa sera a Torino e nella giornata di lunedì svolgerà le visite mediche

La Juventus è ancora molto attiva in chiave mercato in questi ultimi giorni di sessione invernale, sia in chiave entrate che sul fronte uscite.

La Vecchia Signora è alla ricerca di un rinforzo a centrocampo che non è ancora arrivato. I nomi valutati da Giuntoli e Manna sono operazioni complesse, più fattibili a giugno che a gennaio. In chiave uscite, invece, rimane caldo il nome di Moise Kean che è sempre più vicino all’Atletico Madrid. Intanto la Juve si appresta a concludere un colpo in difesa e arriva la conferma del suo arrivo imminente.

#Juventus, confermato: Tiago Djalò arriverà questa sera a Torino e domani mattina si sottoporrà alle visite mediche // Confirmed: Tiago Djalò will arrive in Turin tonight. The medical tests tomorrow morning ✈️⚪️⚫️@GoalItalia @goal — Romeo Agresti (@romeoagresti) January 21, 2024

Ju ventus, Tiago Djalò a Torino in serata: domani le visite mediche

Come confermato dal giornalista Romeo Agresti, questa sera arriverà a Torino Tiago Djalò che nella mattina di domani si sottoporrà alle visite mediche, per poi firmare il contratto con la Juventus.

Dopo settimane di dialoghi, trattative e dettagli, è arrivato il momento della chiusura. Questa sera la Juve sarà impegnata al Via del Mare contro il Lecce in campionato e in quelle ore atterrerà in Italia il nuovo difensore bianconero che andrà a rinforzare il pacchetto difensivo a disposizione di Max Allegri. Il portoghese torna in Serie A dopo la breve parentesi al Milan. Operazione da 3,5 milioni di euro più altri 3,5 di riscatto e il 10% (al Lille) sulla futura rivendita del calciatore.