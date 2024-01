Calciomercato Juventus, accordo gratis: arriva a parametro zero

C’è già l’accordo col calciatore per giugno: colpo a parametro zero direttamente dalla Serie A per la Juventus

Il mercato della Juventus si è attivato con l’arrivo di Tiago Djalò che già potrà essere arruolatile per il match di campionato contro l’Empoli.

La dirigenza bianconera è focalizzata anche sulle cessioni, in particolare su quella di Moise Kean, ormai sempre più vicino all’Atletico Madrid. Già da lunedì il centravanti italiano potrebbe essere alla corte del Cholo Simeone, un affare in prestito fino a giugno che permetterà alla Juventus di risparmiare sull’ingaggio. Giuntoli e Manna, però, non guardano solo all’immediato ma anche a lungo raggio in vista del calciomercato estivo. Proprio in vista di giugno un big di Serie A è sempre più direzionato verso i colori bianconeri. Si tratta di Felipe Anderson, in scadenza con la Lazio e pronto a lasciare nuovamente la Capitale per il grande step della sua carriera.

Juventus, accordo con Felipe Anderson: 4 milioni di ingaggio, colpo a parametro zero

La Lazio potrebbe salutare Felipe Anderson al termine della stagione e questa volta definitivamente.

In precedenza il brasiliano aveva lasciato la Capitale, dal 2018 al 2021, dove ha vestito le maglie di West Ham e Porto. Poi era tornato in quella che anche lui di recente ha sottolineato essere come casa sua. Maurizio Sarri lo ha reso un giocatore centrale del suo scacchiere, sia da ala destra nel tridente che da falso nove sperimentale in alcune situazioni. Di recente ha raggiunto le 300 presenze con la maglia biancoceleste ma in tema rinnovo non ha voluto esprimersi. Come riportato anche da Matthijs Pog che ha ripreso Il Messaggero, Felipe Anderson avrebbe già un accordo di massima con la Juventus sulla base di 4 milioni di euro a stagione.

Il classe ’93 non ha ancora rinnovato e con il contratto in scadenza a giugno 2024 una separazione appare ormai quasi scontata. La Juventus sembra avanti su tutti e gode della volontà del calciatore.