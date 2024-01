Tifoso entra in campo e insegue l’arbitro: l’epilogo è da non credere

Un tifoso entra in campo e insegue l’arbitro: ecco cosa è successo a Portsmouth

Episodio singolare, quello accaduto ieri in Inghilterra, precisamente a Portsmouth. Un tifoso di Port Vale ha inseguito l’arbitro Craig Hicks fuori dal campo dopo aver assegnato un rigore nel finale al Portsmouth.

Il Portsmouth ha finito per vincere lo scontro della League One 1-0, con Colby Bishop che ha segnato dal dischetto all’88esimo minuto. Un sostenitore di Port Vale era particolarmente furioso per la decisione del rigore e finì per correre in campo.

Tifoso entra in campo e insegue l’arbitro: la nota del club dopo l’accaduto

A causa della corsa del tifoso in campo, l’arbitro si è riparato fuori dal campo prima che la partita potesse finalmente riprendere.

L’invasore del campo è stato trattenuto dal personale di sicurezza e dagli allenatori. La vittoria è stata significativa per il Portsmouth, che ha due punti di vantaggio in testa alla League One, pur avendo giocato due partite in più rispetto al Bolton, il suo rivale più vicino. Il Port Vale, nel frattempo, è solo un posto e tre punti sopra la zona retrocessione. Hanno giocato due partite in meno del Reading, che è al 21esimo posto.

Il risultato ha visto il Portsmouth tornare alla vittoria dopo le sconfitte contro Cheltenham e Leyton Orient. Una dichiarazione del Port Vale sul proprio account X recita: “Il Port Vale Football Club condanna le azioni dell’individuo che è entrato in campo durante la partita di oggi contro il Portsmouth. Lavoreremo con le autorità competenti per garantire che la questione e l’individuo siano trattati con un approccio di tolleranza zero. Ricordiamo a tutti i tifosi che entrare in campo è un reato penale”.