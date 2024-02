Calciomercato Juventus: colpo fantastico, il nuovo acquisto arriva da Madrid

Nuovo acquisto da Madrid. Colpo a sorpresa da parte della Juventus. Ecco tutti i dettagli.

Grandi manovre in casa Juve per quanto riguarda il prossimo acquisto.

Il tedesco ancora non ha preso una decisione riguardo il suo futuro.

La Juventus punta su Toni Kroos per la prossima estate. Anche se non ci sono ancora trattative in corso, la squadra italiana attende con pazienza e, se il giocatore non rinnoverà il contratto con il Real Madrid, cercherà di convincerlo. Tuttavia, si prevede che lo stipendio offerto dalla Juventus sia notevolmente inferiore a quello che attualmente riceve dal club madrileno.