Davide sconfigge Golia: colpo Juventus in mediana, il sogno è realtà

I due Manchester contro la Juve in vista della prossima sessione di mercato. I club inglesi potrebbero creare problemi seri ai bianconeri.

Non è una sconfitta come le altre. Perdere contro l’Inter è una sconfitta più difficile da metabolizzare, in qualunque maniera sia maturata. Ma è sempre e comunque una sconfitta che, come ha detto Massimiliano Allegri ai suoi ragazzi nel post-partita, deve essere di insegnamento per crescere e migliorare.

Ripartire da San Siro mettendo in evidenza gli errori e l’atteggiamento troppo remissivo, che sono stati alla base della sconfitta. Ma la gara di domenica sera ha mostrato anche evidenti disparità di qualità tecnica in campo. Contro la formazione guidata da Simone Inzaghi i bianconeri hanno mostrato i loro limiti.

Il centrocampo nerazzurro è parso di un’altra categoria rispetto a quello della Juventus. Pirlo, Vidal, Pogba, Marchisio la Juventus non li ha più da quel dì ma anche un Pogba al 50% avrebbe potuto dare qualcosa in più. Ma la storia del francese la conoscono ormai tutti. Carlos Alcaraz è l’ultimo arrivato, ma Cristiano Giuntoli pensa anche ad altri.

‘Altri’ per i quali la Juventus dovrà affrontare, e sconfiggere, una temibile, e ben più ricca, in tutti sensi, concorrenza. Il pericolo, neanche a dirlo, viene dalla Premier League.

I due Manchester contro la Juve

Mercato vuol dire concorrenza e quando la concorrenza è rappresentata da club appartenenti alla Premier League, la questione si fa decisamente complessa. Il campionato più ricco del mondo che incrocia una realtà, quella del calcio italiano, dove le due società che guidano il campionato vivono situazioni economico-finanziarie quasi drammatiche.

Anche in Premier League, però, non è tutto oro quel che luccica e la conferma ci viene da metro.co.uk che rivela come anche un club come il Manchester United non possa più spendere cifre astronomiche e pertanto i Red Devils si vedono costretti a mutare atteggiamento sul mercato.

In vista della prossima stagione si punterà su giocatori con i contratti in scadenza.

Un obiettivo degli inglesi è da sempre un sogno bianconero: Khéphren Thuram. Il centrocampista del Nizza e della nazionale francese, nato a Reggio Emilia e classe 2001, ha il contratto con scadenza il 30 giugno 2025. Per Giuntoli un altro avversario nella difficile rincorsa ad un profilo ambito anche dall’altro Manchester, il City di Pep Guardiola.

Premier League contro Serie A, come Davide contro Golia. E Davide ha sconfitto Golia.