Estrazione Superenalotto 13 febbraio 2024: ecco tutte le vincite e le quote

Estrazione Superenalotto 13 febbraio 2024, verifica le vincite: ecco i risultati e i numeri estratti nell’ambito del concorso n. 24.

La dea bendata si fa desiderare? Poco male. Questo non deve indurre i giocatori del Superenalotto a desistere, bensì a perseverare. Dovrà succedere, prima o poi, che molli l’osso anche lei e che decida, sarebbe pure ora, di premiare un italiano che non ha mai gettato la spugna, neppure nei momenti più “neri”.

La tentazione di mollare potrebbe essere forte, dal momento che le prime 23 estrazioni del 2024 non ci hanno regalato alcuna emozione. Proprio alla luce di ciò, invece, bisogna insistere. Chissà che la costanza non venga premiata e che tra qualche ora qualcuno, finalmente, non possa scoprire di aver vinto la cifra stratosferica sul piatto stasera: parliamo, udite udite, di 59,9 milioni di euro. Come dite? Vi è tornato l’ “appetito”? Beh, lo crediamo bene…

Estrazione Superenalotto 13 febbraio 2024, tutte le vincite e le quote del concorso n. 24

Qui sotto, ad estrazione Superenalotto avvenuta, troverai un riepilogo di tutte le vincite della serata, corredato dalle quote che i giocatori baciati dalla fortuna porteranno a casa grazie ai numeri centrati.

Punti 6: Numero vincite , Quote

Punti 5+: Numero vincite , Quote

Punti 5: Numero vincite , Quote

Punti 4: Numero vincite , Quote

Punti 3: Numero vincite , Quote

Punti 2: Numero vincite , Quote

SUPERSTAR

Punti 6SB: Numero vincite , Quote

Punti 5+SB: Numero vincite , Quote

Punti 5SS: Numero vincite , Quote

Punti 4SS: Numero vincite , Quote

Punti 3SS: Numero vincite , Quote

Punti 2SS: Numero vincite , Quote

Punti 1SS: Numero vincite , Quote

Punti 0SS: Numero vincite , Quote

COMBINAZIONE VINCENTE SUPERENALOTTO: