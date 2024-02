Lotto, Superenalotto e 10eLotto: le estrazioni del 17 febbraio 2024

Lotto, Superenalotto e 10eLotto di sabato 17 febbraio 2024, scopri subito se hai vinto: ecco i numeri estratti.

Certo che sarebbe proprio bello, smentire una regola universale e dimostrare a tutti che non è vero, come si dice, che il 17 sia un numero sfortunato. E sarebbe stupendo, diciamocelo, se qualcuno riuscisse nell’impresa di sbancare il jackpot del Superenalotto proprio oggi, nel diciassettesimo giorno del mese di febbraio.

Potrebbe succedere come potrebbe non succedere nulla di tutto ciò, ma sognare a occhi aperti è gratis, vero? Almeno quello… Sta di fatto che scopriremo tra qualche ora se la dea bendata avrà voglia, come auspicano i giocatori del Superenalotto, di smentire questa brutta “regola” e di baciare un aspirante vincitore in questo sabato di metà febbraio. Incrociate le dita e tenetevi pronto: alle 20 in punto conosceremo la risposta a questo dubbio atavico che, fino ad allora, ci darà il tormento.

Estrazione Lotto, Superenalotto e 10eLotto del 17 febbraio 2024

Qui sotto, a partire dalle ore 20 e non appena saranno disponibili, troverai i numeri del Superenalotto, del Lotto e del 10eLotto.

I NUMERI DEL LOTTO

Bari:

Cagliari:

Firenze:

Genova:

Milano:

Napoli:

Palermo:

Roma:

Torino:

Venezia:

Nazionale:

I NUMERI DEL SUPERENALOTTO

Combinazione vincente:

Numero Jolly:

Numero Superstar:

I NUMERI DEL 10ELOTTO

Numeri 10eLotto:

Numero oro:

Doppio oro:

SIMBOLOTTO

Raccomandiamo sempre ai lettori, in ogni caso, di verificare i numeri vincenti sul sito ufficiale, oppure tramite Lottomatica.it o Sisal.it. In alternativa, scaricando sullo smartphone l’app My Lotteries, potrai verificare in tempo reale l’esito della tua giocata: non dovrai fare altro che inquadrare il QR Code della schedina.