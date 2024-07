Estrazione Superenalotto 11 luglio 2024: ecco tutte le vincite e le quote

Estrazione Superenalotto 11 luglio 2024, verifica le vincite: ecco i risultati e i numeri estratti nell’ambito del concorso n. 109.

È raro, ma succede. Ed è accaduto proprio lo scorso martedì, guarda caso, nello stupore generale. Se le ultime estrazioni avevano portato con sé una valanga di vincite nella categoria del punto 5, il concorso numero 108 del 2024 non ha fatto registrare nessun 5, il che è francamente sbalorditivo.

In quella che è stata una delle estrazioni più povere di sempre, il premio massimo finito nelle tasche dei giocatori del Superenalotto è stato di 445,18 euro. Pochissimo, se rapportato alle vincite che sono state registrate nell’anno in corso, almeno fino a questo momento. 520 persone si sono aggiudicate questa somma ma, mettiamola così, poteva andare decisamente meglio. Andrà meglio stasera? Chi lo sa. La sola cosa che sappiamo è che sul piatto ci sono 46,7 milioni di euro e che il jackpot sta lievitando di giorno in giorno perché nessuno, dallo scorso mese di maggio, ha più indovinato la combinazione vincente.

Estrazione Superenalotto 11 luglio 2024, tutte le vincite e le quote del concorso n. 109

Qui sotto, ad estrazione Superenalotto avvenuta, troverai un riepilogo di tutte le vincite della serata, corredato dalle quote che i giocatori baciati dalla fortuna porteranno a casa grazie ai numeri centrati.

COMBINAZIONE VINCENTE SUPERENALOTTO:

Raccomandiamo sempre ai lettori, in ogni caso, di verificare i numeri vincenti sul sito ufficiale, oppure tramite Lottomatica.it o Sisal.it. In alternativa, scaricando sullo smartphone l’app My Lotteries, potrai verificare in tempo reale l’esito della tua giocata: non dovrai fare altro che inquadrare il QR Code della schedina.