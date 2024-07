Estrazione Superenalotto 13 luglio 2024: ecco tutte le vincite e le quote

Estrazione Superenalotto 13 luglio 2024, verifica le vincite: ecco i risultati e i numeri estratti nell’ambito del concorso n. 111.

La settimana potrebbe chiudersi nel migliore dei modi, o forse no. Non c’è modo di prevederlo, ma possiamo sperarlo. Nonché attendere che il destino si compia e che sia tempo di scoprire quali numeri sono stati estratti nell’ambito del concorso numero 111 del Superenalotto.

Ci vorrà ben oltre le 20, per saperlo, ma nel frattempo possiamo pur sempre tenere le dita incrociate e sognare che, magari, tocchi proprio a noi. Anche perché la cifra in palio, in effetti, è notevolissima. Il jackpot è salito a quota 48,1 milioni di euro, ragion per cui abbiano 48 milioni di motivi per cui giocare al Superenalotto è una buona, buonissima, idea. Due persone, ieri sera, sono state a tanto così dal centrare il montepremi. Hanno però indovinato “solo” 5 dei numeri estratti e si sono dovute “accontentare” – si fa per dire – di 61mila 198 euro. Mica male, no?

Estrazione Superenalotto 13 luglio 2024, tutte le vincite e le quote del concorso n. 111

Qui sotto, ad estrazione Superenalotto avvenuta, troverai un riepilogo di tutte le vincite della serata, corredato dalle quote che i giocatori baciati dalla fortuna porteranno a casa grazie ai numeri centrati.

Punti 6: Numero vincite , Quote

Punti 5+: Numero vincite , Quote

Punti 5: Numero vincite , Quote

Punti 4: Numero vincite , Quote

Punti 3: Numero vincite , Quote

Punti 2: Numero vincite , Quote

SUPERSTAR

Punti 6SB: Numero vincite , Quote

Punti 5+SB: Numero vincite , Quote

Punti 5SS: Numero vincite , Quote

Punti 4SS: Numero vincite , Quote

Punti 3SS: Numero vincite , Quote

Punti 2SS: Numero vincite , Quote

Punti 1SS: Numero vincite , Quote

Punti 0SS: Numero vincite , Quote

COMBINAZIONE VINCENTE SUPERENALOTTO:

Raccomandiamo sempre ai lettori, in ogni caso, di verificare i numeri vincenti sul sito ufficiale, oppure tramite Lottomatica.it o Sisal.it. In alternativa, scaricando sullo smartphone l’app My Lotteries, potrai verificare in tempo reale l’esito della tua giocata: non dovrai fare altro che inquadrare il QR Code della schedina.