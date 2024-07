Estrazione Superenalotto 18 luglio 2024: ecco tutte le vincite e le quote

Estrazione Superenalotto 18 luglio 2024, verifica le vincite: ecco i risultati e i numeri estratti nell’ambito del concorso n. 113.

Siamo a tanto così dallo sfondare il muro dei 50 milioni di euro. Il jackpot supererà questa cifra già dalla prossima estrazione, in programma per domani, sempre a patto che qualcuno, stasera, non riesca a centrare l’ambitissima combinazione vincente.

Martedì non c’è riuscito nessuno, ma ben 7 persone, udite udite, si sono avvicinate all’obiettivo. Tanti sono, infatti, i giocatori che hanno centrato la categoria nel punto 5, indovinando quindi ben 5 dei 6 numeri estratti. Con un pizzico di fortuna in più avrebbero portato a casa 49,1 milioni di euro, mentre invece hanno dovuto accontentarsi, essendo in tanti, delle “briciole”. Hanno vinto, per la precisione, 24,3mila euro, che pochi non sono ma che non sono neanche tanti, inutile prenderci in giro, quanti quelli che avrebbero guadagnato se solo non avessero dovuto spartirsi il montepremi con gli altri.

Estrazione Superenalotto 18 luglio 2024, tutte le vincite e le quote del concorso n. 113

Qui sotto, ad estrazione Superenalotto avvenuta, troverai un riepilogo di tutte le vincite della serata, corredato dalle quote che i giocatori baciati dalla fortuna porteranno a casa grazie ai numeri centrati.

Punti 6: Numero vincite , Quote

Punti 5+: Numero vincite , Quote

Punti 5: Numero vincite , Quote

Punti 4: Numero vincite , Quote

Punti 3: Numero vincite , Quote

Punti 2: Numero vincite , Quote

SUPERSTAR

Punti 6SB: Numero vincite , Quote

Punti 5+SB: Numero vincite , Quote

Punti 5SS: Numero vincite , Quote

Punti 4SS: Numero vincite , Quote

Punti 3SS: Numero vincite , Quote

Punti 2SS: Numero vincite , Quote

Punti 1SS: Numero vincite , Quote

Punti 0SS: Numero vincite , Quote

COMBINAZIONE VINCENTE SUPERENALOTTO:

Raccomandiamo sempre ai lettori, in ogni caso, di verificare i numeri vincenti sul sito ufficiale, oppure tramite Lottomatica.it o Sisal.it. In alternativa, scaricando sullo smartphone l’app My Lotteries, potrai verificare in tempo reale l’esito della tua giocata: non dovrai fare altro che inquadrare il QR Code della schedina.