Estrazione Superenalotto 30 luglio 2024: ecco tutte le vincite e le quote

Estrazione Superenalotto 30 luglio 2024, verifica le vincite: ecco i risultati e i numeri estratti nell’ambito del concorso n. 120.

55 milioni di euro. È una cifra netta e golosissima quella per cui migliaia e migliaia di italiani incroceranno, stasera, le dita. Perché, suvvia, chi non desidererebbe di poter mettere le mani su un così lauto bottino?

Qualcuno potrebbe farcela, o forse no. Magari si limiterà a sfiorare il jackpot come il giocatore che, lo scorso sabato, non ha centrato il 6 per un pelo. Ha indovinato 5 numeri e vinto una cifra niente male, ovvero 182mila euro, ma deve essere strano pensare di aver accarezzato un montepremi abnorme come quello che, appunto, c’era sul piatto il 27 luglio scorso.

Estrazione Superenalotto 30 luglio 2024, tutte le vincite e le quote del concorso n. 120

Qui sotto, ad estrazione Superenalotto avvenuta, troverai un riepilogo di tutte le vincite della serata, corredato dalle quote che i giocatori baciati dalla fortuna porteranno a casa grazie ai numeri centrati.

Punti 6: Numero vincite , Quote

Punti 5+: Numero vincite , Quote

Punti 5: Numero vincite , Quote

Punti 4: Numero vincite , Quote

Punti 3: Numero vincite , Quote

Punti 2: Numero vincite , Quote

SUPERSTAR

Punti 6SB: Numero vincite , Quote

Punti 5+SB: Numero vincite , Quote

Punti 5SS: Numero vincite , Quote

Punti 4SS: Numero vincite , Quote

Punti 3SS: Numero vincite , Quote

Punti 2SS: Numero vincite , Quote

Punti 1SS: Numero vincite , Quote

Punti 0SS: Numero vincite , Quote

COMBINAZIONE VINCENTE SUPERENALOTTO:

Raccomandiamo sempre ai lettori, in ogni caso, di verificare i numeri vincenti sul sito ufficiale, oppure tramite Lottomatica.it o Sisal.it. In alternativa, scaricando sullo smartphone l’app My Lotteries, potrai verificare in tempo reale l’esito della tua giocata: non dovrai fare altro che inquadrare il QR Code della schedina.