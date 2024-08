Estrazione Superenalotto 1 agosto 2024: ecco tutte le vincite e le quote

Estrazione Superenalotto 1 agosto 2024, verifica le vincite: ecco i risultati e i numeri estratti nell’ambito del concorso n. 121.

Il montepremi è salito di altri 800mila euro, considerando che nessuno, martedì scorso, ha centrato il fatidico 6. Questo significa che il jackpot, adesso, è davvero stellare: stasera, pensate un po’, ci sono in palio 55,8 milioni di euro.

In tanti ci si sono avvicinati la scorsa volta, forse addirittura troppi. Ben dodici persone hanno fatto 5, sfiorando il jackpot e contendendosi, così, il premio destinato a quella vincita. Avrebbero portato a casa molti più soldi, se solo non avessero indovinato il 5 tutti insieme. Così hanno dovuto accontentarsi, invece, di 14mila euro, che non è poco ma che non è comunque paragonabile a quello che avrebbero vinto singolarmente. Qualcuno avrà più fortuna, stasera?

Estrazione Superenalotto 1 agosto 2024, tutte le vincite e le quote del concorso n. 121

Qui sotto, ad estrazione Superenalotto avvenuta, troverai un riepilogo di tutte le vincite della serata, corredato dalle quote che i giocatori baciati dalla fortuna porteranno a casa grazie ai numeri centrati.

Punti 6: Numero vincite , Quote

Punti 5+: Numero vincite , Quote

Punti 5: Numero vincite , Quote

Punti 4: Numero vincite , Quote

Punti 3: Numero vincite , Quote

Punti 2: Numero vincite , Quote

SUPERSTAR

Punti 6SB: Numero vincite , Quote

Punti 5+SB: Numero vincite , Quote

Punti 5SS: Numero vincite , Quote

Punti 4SS: Numero vincite , Quote

Punti 3SS: Numero vincite , Quote

Punti 2SS: Numero vincite , Quote

Punti 1SS: Numero vincite , Quote

Punti 0SS: Numero vincite , Quote

COMBINAZIONE VINCENTE SUPERENALOTTO:

Raccomandiamo sempre ai lettori, in ogni caso, di verificare i numeri vincenti sul sito ufficiale, oppure tramite Lottomatica.it o Sisal.it. In alternativa, scaricando sullo smartphone l’app My Lotteries, potrai verificare in tempo reale l’esito della tua giocata: non dovrai fare altro che inquadrare il QR Code della schedina.