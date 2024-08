Estrazione Superenalotto 8 agosto 2024: ecco tutte le vincite e le quote

Estrazione Superenalotto 8 agosto 2024, verifica le vincite: ecco i risultati e i numeri estratti nell’ambito del concorso n. 125.

Il concorso n. 124 del Superenalotto non ci ha regalato le soddisfazioni cui ambivamo. Nessuno ha fatto 6, ma per effetto del proverbiale rovescio della medaglia adesso, almeno quello, il montepremi in palio al gioco più amato degli italiani è ancor più consistente di quanto non lo fosse martedì.

Stasera ci sono in palio 58,9 milioni di euro, una cifra smisurata che spingerà tantissime persone a tentare la fortuna, nella speranza di ammaliare la dea bendata e di portare a casa questo montepremi stellare. 7 persone ci sono andate vicine, lo scorso martedì, ma indovinare 5 numeri su 6, naturalmente, non è bastato per diventare milionari. Hanno dovuto accontentarsi di poco più di 24mila euro, ma chissà che stavolta la ruota non possa girare.

Estrazione Superenalotto 8 agosto 2024, tutte le vincite e le quote del concorso n. 125

Qui sotto, ad estrazione Superenalotto avvenuta, troverai un riepilogo di tutte le vincite della serata, corredato dalle quote che i giocatori baciati dalla fortuna porteranno a casa grazie ai numeri centrati.

Punti 6: Numero vincite 0 , Quote € 0,00

Punti 5+: Numero vincite 0 , Quote € 0,00

Punti 5: Numero vincite 12 , Quote € 14.015,26

Punti 4: Numero vincite 801 , Quote € 216,66

Punti 3: Numero vincite 27.638 , Quote € 18,73

Punti 2: Numero vincite 374.387 , Quote € 5,00

SUPERSTAR

Punti 6SB: Numero vincite 0 , Quote € 0,00

Punti 5+SB: Numero vincite 0 , Quote € 0,00

Punti 5SS: Numero vincite 0 , Quote € 0,00

Punti 4SS: Numero vincite 3 , Quote € 21.666,00

Punti 3SS: Numero vincite 188 , Quote € 1.873,00

Punti 2SS: Numero vincite 2649 , Quote € 100,00

Punti 1SS: Numero vincite 14.517 , Quote € 10,00

Punti 0SS: Numero vincite 28.778 , Quote € 5,00

COMBINAZIONE VINCENTE SUPERENALOTTO: 16 17 90 3 54 61

Raccomandiamo sempre ai lettori, in ogni caso, di verificare i numeri vincenti sul sito ufficiale, oppure tramite Lottomatica.it o Sisal.it. In alternativa, scaricando sullo smartphone l’app My Lotteries, potrai verificare in tempo reale l’esito della tua giocata: non dovrai fare altro che inquadrare il QR Code della schedina.