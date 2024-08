Estrazione Superenalotto 9 agosto 2024: ecco tutte le vincite e le quote

Estrazione Superenalotto 9 agosto 2024, verifica le vincite: ecco i risultati e i numeri estratti nell’ambito del concorso n. 126.

16, 17, 90, 3, 54 e 61. Se qualcuno, in occasione dell’estrazione dell’8 agosto, avesse messo un puntino nero su questi sei numeri, all’interno della propria schedina, avrebbe avuto tanto da festeggiare. Nessuno ha invece indovinato la combinazione vincente del Superenalotto di giovedì.

Tante persone, molte più del solito, si sono tuttavia avvicinate ad un traguardo difficilissimo da raggiungere. Ben dodici giocatori hanno fatto 5, riducendo all’ossa la quota destinata a questa categoria di vincita. Costretti, ovviamente, a spartirsi la somma riservata al punto 5, hanno portato a casa solo 14mila euro. E un po’ di comprensibilissima delusione, derivante appunto dal fatto di essersi avvicinati così tanto ad una somma ben più consistente. Stasera la posta in palio sarà addirittura più alta: se qualcuno dovesse riuscire a fare 6, 59,6 milioni di euro pioverebbero da qualche parte in Italia. Sarà la volta buona?

Estrazione Superenalotto 9 agosto 2024, tutte le vincite e le quote del concorso n. 126

Qui sotto, ad estrazione Superenalotto avvenuta, troverai un riepilogo di tutte le vincite della serata, corredato dalle quote che i giocatori baciati dalla fortuna porteranno a casa grazie ai numeri centrati.

Punti 6: Numero vincite 0 , Quote € 0,00

Punti 5+: Numero vincit 0 , Quote € 0,00

Punti 5: Numero vincite 1 , Quote € 123.070,27

Punti 4: Numero vincite 257 , Quote € 499,75

Punti 3: Numero vincite 11.536 , Quote € 32,97

Punti 2: Numero vincite 187.664 , Quote € 6,24

SUPERSTAR

Punti 6SB: Numero vincite 0 , Quote € 0,00

Punti 5+SB: Numero vincite 0 , Quote € 0,00

Punti 5SS: Numero vincite 0 , Quote € 0,00

Punti 4SS: Numero vincite 2 , Quote € 49.975,00

Punti 3SS: Numero vincite 59 , Quote € 3.297,00

Punti 2SS: Numero vincite 1.090 , Quote € 100,00

Punti 1SS: Numero vincite 7.758 , Quote € 10,00

Punti 0SS: Numero vincite 19.829 , Quote € 5,00

COMBINAZIONE VINCENTE SUPERENALOTTO: 79 40 60 80 87 23

Raccomandiamo sempre ai lettori, in ogni caso, di verificare i numeri vincenti sul sito ufficiale, oppure tramite Lottomatica.it o Sisal.it. In alternativa, scaricando sullo smartphone l’app My Lotteries, potrai verificare in tempo reale l’esito della tua giocata: non dovrai fare altro che inquadrare il QR Code della schedina.