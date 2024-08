Estrazione Superenalotto 10 agosto 2024: ecco tutte le vincite e le quote

Estrazione Superenalotto 10 agosto 2024, verifica le vincite: ecco i risultati e i numeri estratti nell’ambito del concorso n. 127.

Giovedì 8 agosto oltre 10 persone si erano viste costrette a spartirsi il montepremi destinato al 5 e ad accontentarsi di poco più di 10mila euro. Ieri, invece, la dea bendata ci ha tenuto a premiare qualcuno come si deve, con una vincita degna di questo nome e della categoria centrata dal giocatore.

Beccando 5 numeri su 6, questo fortunello ha portato a casa 123mila euro, una cifra di cui non potrà assolutamente lamentarsi. Nessuno è riuscito, invece, a fare 6, per cui già ieri sera il jackpot era salito di altri 800mila euro. Adesso è arrivato a quota, udite udite, 60,4 milioni di euro. Una cifra da sogno, irresistibile, che ci lascia presumere che in queste ore sia scattata la corsa alla schedina vincente. Perché sognare, in fondo, non ha mai fatto male a nessuno.

Qui sotto, ad estrazione Superenalotto avvenuta, troverai un riepilogo di tutte le vincite della serata, corredato dalle quote che i giocatori baciati dalla fortuna porteranno a casa grazie ai numeri centrati.

SUPERENALOTTO

Punti 6: Numero vincite 0, Quote € 0,00

Punti 5+: Numero vincite 0, Quote € 0,00

Punti 5: Numero vincite 7, Quote € 25.637,03

Punti 4: Numero vincite 664, Quote € 278,35

Punti 3: Numero vincite 23.063, Quote € 23,94

Punti 2: Numero vincite 333.733, Quote € 5,12

SUPERSTAR

5 Stella: Numero vincite 0, Quote € 0,00

4 Stella: Numero vincite 2, Quote € 27.835,00

3 Stella: Numero vincite 78, Quote € 2.394,00

2 Stella: Numero vincite 1.266, Quote € 100,00

1 Stella: Numero vincite 8.330, Quote € 10,00

0 Stella: Numero vincite 18.263, Quote € 5,00