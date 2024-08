Estrazione Superenalotto 23 agosto 2024: ecco tutte le vincite e le quote

Estrazione Superenalotto 23 agosto 2024, verifica le vincite: ecco i risultati e i numeri estratti nell’ambito del concorso n. 134.

Tra una settimana avremo archiviato anche il mese di agosto e siamo tutti curiosi di scoprire, a questo punto, se l’estate si chiuderà in sordina o se, invece, cosa che ovviamente ci auguriamo, si concluderà con il botto.

Laddove per botto, ovviamente, intendiamo l’eventualità che qualcuno faccia 6 al Superenalotto e interrompa la striscia “negativa” che si protrae dal mese di maggio. Non è trascorso ancora molto tempo dall’ultima vincita, ma il jackpot in palio è talmente alto che è del tutto ovvio che milioni di italiani sognino di centrarlo. Stasera si gioca per portare a casa nientepopodimeno che 65,4 milioni di euro, una somma golosissima per la quale vale la pena di lottare.

Estrazione Superenalotto 23 agosto 2024, tutte le vincite e le quote del concorso n. 134

Qui sotto, ad estrazione Superenalotto avvenuta, troverai un riepilogo di tutte le vincite della serata, corredato dalle quote che i giocatori baciati dalla fortuna porteranno a casa grazie ai numeri centrati.

Punti 6: Numero vincite , Quote

Punti 5+: Numero vincite , Quote

Punti 5: Numero vincite , Quote

Punti 4: Numero vincite , Quote

Punti 3: Numero vincite , Quote

Punti 2: Numero vincite , Quote

SUPERSTAR

Punti 6SB: Numero vincite , Quote

Punti 5+SB: Numero vincite , Quote

Punti 5SS: Numero vincite , Quote

Punti 4SS: Numero vincite , Quote

Punti 3SS: Numero vincite , Quote

Punti 2SS: Numero vincite , Quote

Punti 1SS: Numero vincite , Quote

Punti 0SS: Numero vincite , Quote

COMBINAZIONE VINCENTE SUPERENALOTTO:

Raccomandiamo sempre ai lettori, in ogni caso, di verificare i numeri vincenti sul sito ufficiale, oppure tramite Lottomatica.it o Sisal.it. In alternativa, scaricando sullo smartphone l’app My Lotteries, potrai verificare in tempo reale l’esito della tua giocata: non dovrai fare altro che inquadrare il QR Code della schedina.