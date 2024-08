Estrazione Superenalotto 27 agosto 2024: ecco tutte le vincite e le quote

Estrazione Superenalotto 27 agosto 2024, verifica le vincite: ecco i risultati e i numeri estratti nell’ambito del concorso n. 136.

Tre mesi e mezzo. Tanto è trascorso dall’ultima volta che qualcuno, più precisamente un giocatore che ha tentato la fortuna nel cuore di Napoli, ha centrato la sestina vincente, accaparrandosi il jackpot in palio al Superenalotto.

Da quel momento in poi, dopo quei 101 milioni di euro piovuti dal cielo, tutto tace. Fatta eccezione per qualche sporadico 5+1 e per diversi 5, non si muove una foglia dallo scorso 10 maggio 2024. Il che ha portato il montepremi ad aumentare e ad aumentare ancora, fino a raggiungere una cifra da brivido. Siamo ancora lontani dalle vette toccate dall’ultimo jackpot, ma 66,7 milioni è comunque una somma che fa venire l’acquolina in bocca solo a guardarla. Riuscirà qualcuno a risvegliare la dea bendata e ad invertire questo trend, magari già da stasera?

Estrazione Superenalotto 27 agosto 2024, tutte le vincite e le quote del concorso n. 136

Qui sotto, ad estrazione Superenalotto avvenuta, troverai un riepilogo di tutte le vincite della serata, corredato dalle quote che i giocatori baciati dalla fortuna porteranno a casa grazie ai numeri centrati.

Punti 6: Numero vincite , Quote

Punti 5+: Numero vincite , Quote

Punti 5: Numero vincite , Quote

Punti 4: Numero vincite , Quote

Punti 3: Numero vincite , Quote

Punti 2: Numero vincite , Quote

SUPERSTAR

Punti 6SB: Numero vincite , Quote

Punti 5+SB: Numero vincite , Quote

Punti 5SS: Numero vincite , Quote

Punti 4SS: Numero vincite , Quote

Punti 3SS: Numero vincite , Quote

Punti 2SS: Numero vincite , Quote

Punti 1SS: Numero vincite , Quote

Punti 0SS: Numero vincite , Quote

COMBINAZIONE VINCENTE SUPERENALOTTO:

Raccomandiamo sempre ai lettori, in ogni caso, di verificare i numeri vincenti sul sito ufficiale, oppure tramite Lottomatica.it o Sisal.it. In alternativa, scaricando sullo smartphone l’app My Lotteries, potrai verificare in tempo reale l’esito della tua giocata: non dovrai fare altro che inquadrare il QR Code della schedina.