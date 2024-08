Estrazione Superenalotto 29 agosto 2024: ecco tutte le vincite e le quote

Estrazione Superenalotto 29 agosto 2024, verifica le vincite: ecco i risultati e i numeri estratti nell’ambito del concorso n. 137.

136 concorsi e una sola, grande, gioia. Un unico 6 è stato realizzato dal 1° gennaio ad oggi, da quando il conteggio delle estrazioni si è azzerato ed è ripartito daccapo. L’ultima volta che qualcuno ha centrato il jackpot era il 10 maggio scorso e nessuno più, da quel momento, è riuscito a replicare questa impresa.

Stasera scoccherà l’ora del 137esimo concorso del 2024 e davvero non sappiamo cosa aspettarci. Questo perché, ahinoi, non esiste una regola fissa ed universalmente valida. Tra una vincita e l’altra possono passare giorni, come mesi, addirittura anni. Potrebbe accadere già stasera, dunque, o chissà, magari l’anno in corso si concluderà senza che nessuno più, oltre al giocatore di Napoli, sbaragli il jackpot. La sola cosa certa è che il montepremi è di nuovo straordinario: oggi, 29 agosto, si gioca per 67,6 milioni. Un sogno che, per quello che ne sappiamo, potrebbe diventare realtà per qualcuno.

Estrazione Superenalotto 29 agosto 2024, tutte le vincite e le quote del concorso n. 137

Qui sotto, ad estrazione Superenalotto avvenuta, troverai un riepilogo di tutte le vincite della serata, corredato dalle quote che i giocatori baciati dalla fortuna porteranno a casa grazie ai numeri centrati.

Punti 6: Numero vincite 0 , Quote € 0,00

Punti 5+: Numero vincite 0 , Quote € 0,00

Punti 5: Numero vincite 7 , Quote € 23.751,55

Punti 4: Numero vincite 485 , Quote € 353,87

Punti 3: Numero vincite 19.256 , Quote € 26,59

Punti 2: Numero vincite 309.140 , Quote € 5,12

SUPERSTAR

Punti 6SB: Numero vincite 0 , Quote € 0,00

Punti 5+SB: Numero vincite 0 , Quote € 0,00

Punti 5SS: Numero vincite 0 , Quote € 0,00

Punti 4SS: Numero vincite 2 , Quote € 35.387,00

Punti 3SS: Numero vincite 80 , Quote € 2.659,00

Punti 2SS: Numero vincite 1408 , Quote € 100,00

Punti 1SS: Numero vincite 9.462 , Quote € 10,00

Punti 0SS: Numero vincite 21.379 , Quote € 5,00

COMBINAZIONE VINCENTE SUPERENALOTTO: 80 46 52 23 5 60

Raccomandiamo sempre ai lettori, in ogni caso, di verificare i numeri vincenti sul sito ufficiale, oppure tramite Lottomatica.it o Sisal.it. In alternativa, scaricando sullo smartphone l’app My Lotteries, potrai verificare in tempo reale l’esito della tua giocata: non dovrai fare altro che inquadrare il QR Code della schedina.