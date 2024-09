Estrazione Superenalotto 7 settembre 2024: ecco tutte le vincite e le quote

Estrazione Superenalotto 7 settembre 2024, verifica le vincite: ecco i risultati e i numeri estratti nell’ambito del concorso n. 143.

Stesso posto, stessa ora. Alle 20, come sempre del resto, scoccherà l’ora della quarta estrazione settimanale, quella del sabato. E chissà che la dea bendata non intenda concedere a qualche giocatore un weekend con i controfiocchi, stavolta. Chi può saperlo?

Oggi sarà la volta, più precisamente, del concorso n. 143 dell’anno, di un 2024 che finora è stato altalenante. A tratti avaro, a tratti generoso, ma divertente, come sempre d’altra parte quando c’è di mezzo il mitico gioco del Superenalotto. Questa estrazione sarà determinante ai fini delle “statistiche”, oppure passerà inosservata? Lo scopriremo tra qualche ora.

Estrazione Superenalotto 7 settembre 2024, tutte le vincite e le quote del concorso n. 143

Qui sotto, ad estrazione Superenalotto avvenuta, troverai un riepilogo di tutte le vincite della serata, corredato dalle quote che i giocatori baciati dalla fortuna porteranno a casa grazie ai numeri centrati.

COMBINAZIONE VINCENTE SUPERENALOTTO: 16 70 72 82 1 64

Raccomandiamo sempre ai lettori, in ogni caso, di verificare i numeri vincenti sul sito ufficiale, oppure tramite Lottomatica.it o Sisal.it. In alternativa, scaricando sullo smartphone l’app My Lotteries, potrai verificare in tempo reale l’esito della tua giocata: non dovrai fare altro che inquadrare il QR Code della schedina.