È finita, via dalla Juventus dopo sei anni: destinazione shock

Dopo sei anni di grande amore, un simbolo della Juventus è pronto a lasciare Torino: destinazione incredibile, ecco dove potrebbe andare

Il percorso di crescita della Juventus continua. A più di due mesi dall’inizio del campionato, ormai è chiaro che la squadra bianconera sta cominciando a somigliare sempre più a quella che Thiago Motta vorrebbe vedere, nonostante qualche inevitabile e necessario scivolone qua e là. Per poter completare questa metamorfosi, è chiaro però che il tecnico ex Bologna ha bisogno ancora di alcuni innesti nella rosa. Nuovi acquisti di qualità e talento che necessitano però di trovare spazio, probabilmente grazie all’addio di qualche senatore amatissimo dai tifosi ma ormai poco utile alla causa.

Di romanticismo nel nuovo corso bianconero non ce n’è molto. Lo ha dimostrato la scorsa estate la facilità con cui i vertici del club hanno deciso di dare il benservito a un portiere monumentale come Szczesny per puntare forte su uno dei portieri italiani di maggior garanzia per il presente e per il futuro, come Di Gregorio. Scelta che, al momento, si è rivelata più che corretta.

Oltre al cambio tra i pali, è in generale il modo in cui ha condotto il mercato Giuntoli ad aver mostrato una volontà reale nei piani alti della Juventus di voltare completamente pagina dopo un decennio ampiamente di stampo allegriano. Ed è anche per questo che, secondo quanto trapela da Torino, per uno dei pupilli di Max ormai non c’è più molto spazio, al punto da poter arrivare a un divorzio dopo sei anni che tra i tifosi in pochi avrebbero previsto.

Addio dopo sei anni, se ne va un simbolo della Juve di Allegri: scelta la destinazione

Nella stagione in corso, la prima sotto la guida di Thiago Motta, non è diventato un oggetto misterioso. Il suo minutaggio è però drasticamente calato rispetto alle ultime stagioni, come era più che prevedibile. Complice l’arrivo di qualche jolly difensivo di maggior gamba, Danilo è ormai relegato al ruolo di comprimario, ed è chiaro che, senza l’infortunio di Bremer, avrebbe probabilmente trovato ancora meno spazio in questa prima parte di campionato.

Anche per questo motivo il brasiliano, classe 1991 e con un contratto in scadenza il prossimo giugno, più che a un rinnovo starebbe pensando concretamente a trovarsi una nuova sistemazione. E la scelta a quanto sembra potrebbe ricadere su una destinazione davvero clamorosa.

Le sirene d’Arabia potrebbero alla fine suonare con forza anche alle sue orecchie, convincendolo ad abbandonare un calcio super competitivo per godersi una più rilassante pensione in un campionato che ha provato a crescere, ma che non è riuscito a diventare davvero di alto livello.

I primi contatti con alcuni top club sauditi ci sarebbero già stati, come riferito dall’esperto di mercato Fabrizio Romano. A livello d’ingaggio, problemi non dovrebbero esserci. Senza alcun ripensamento da parte dei vertici del club, è quindi ormai scontato che a fine anno, dopo sei stagioni, il brasiliano lascerà Torino. Forse con qualche rimpianto ma anche con la convinzione di aver dato tutto e di aver instaurato un rapporto indimenticabile con una tifoseria che a lungo lo ha amato. E che difficilmente lo dimenticherà.