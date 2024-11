Comunicato ufficiale: la penalizzazione è dietro l’angolo

La prima parte di stagione è ormai andata agli archivi. I valori di forza delle squadre sono ormai ben noti e definiti e già si può intuire le squadre per quali obiettivi giocheranno. In Serie A sembra ormai chiaro a tutti come la lotta scudetto sia riservata a Napoli, Inter e Juve senza dimenticare l’Atalanta che si è rifatta sotto e la Lazio, vera sorpresa del campionato.

Saranno queste che si giocheranno anche la qualificazione alla prossima Champions League con il Milan che dovrà faticare più del dovuto per rimettersi in carreggiata. Lotta aperta anche per le qualificazioni alle coppe europee minori e soprattutto per la salvezza che al momento sembra interessare un buon numero di squadre, almeno sette squadre, dal Parma al Lecce tutte racchiuse in un solo punto.

Anche nelle altre serie la situazione appare ben chiara, anche se le classifiche sono spesso riscritte da penalizzazioni a raffica per quanto riguarda soprattutto le irregolarità amministrative dei club.

E proprio il rischio penalizzazione è altissimo – per non dire scontato – in Serie C, nel girone C. Due squadre, infatti, sono state deferite su segnalazione della Covisoc dal Procuratore Federale al Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare per il mancato pagamento delle mensilità riguardanti i mesi di luglio ed agosto 2024 ai tesserati. Una situazione che prevede certamente dei punti di penalizzazione.

Come si legge nel comunicato pubblicato dalla Figc, in casa ionica è scattatao il deferimento per non avre provveduto entro il 16 ottobre al pagamento ai tesserati, dipendenti e collaboratori degli emolumenti riguardanti i mesi di luglio ed agosto. Salvatore Alfonso e Massimo Giove, amministratore unico e procuratore speciale del Taranto, sono stati deferiti anche per il mancato versamento dei contributi Inps e delle ritenute Irpef relative ai due mesi in questione per i tesserati, i dipendenti ed i collaboratori ma anche per non aver eseguito il versamento di due delle rate previste nel piano di ammortamento cocesso dall’INPS per un debito risalente al periodo che va da luglio 2021 a febbraio 2023.

“Massimo Giove e Salvatore Alfonso, rispettivamente procuratore speciale e amministratore unico del Taranto FC 1927, sono stati deferiti per non aver provveduto, entro il termine del 16 ottobre 2024, al pagamento degli emolumenti dovuti in favore dei tesserati, dei dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati per le mensilità di luglio e agosto 2024. I due dirigenti sono stati inoltre deferiti per non aver provveduto, entro il termine del 16 ottobre 2024, al versamento per le mensilità di luglio e agosto 2024 delle ritenute Irpef e dei contributi INPS relativi agli emolumenti dovuti in favore dei tesserati, dei dipendenti e dei collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati nonché al versamento di due rate del piano di ammortamento concesso dall’INPS per un debito pregresso relativo al periodo luglio 2021-febbraio 2023. La società è stata deferita a titolo di responsabilità diretta e propria per le violazioni disciplinari ascritte ai propri legali rappresentanti pro-tempore“.