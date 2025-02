Nuovo allenatore e Osimhen primo colpo: rivoluzione Juventus

Nuovo allenatore e Osimhen, ecco i colpi prossimi della Juventus. Andiamo a scoprire in dettaglio cosa potrebbe succedere.

Il noto giornalista sportivo Paolo Paganini, attraverso il suo profilo X, ha lanciato un commento pungente sulla situazione di mercato della Juventus. Con una finestra di trasferimenti ormai agli sgoccioli – mancano infatti solo tre giorni alla chiusura – Paganini sottolinea la mancanza di un rinforzo fondamentale in difesa, nonostante le voci di mercato già proiettate verso giugno, che accostano Victor Osimhen al club bianconero.

Secondo Paganini, la suggestione di un arrivo del centravanti nigeriano in estate, magari sotto la guida di Luciano Spalletti, appare al momento solo una suggestione, visto che le priorità immediate della Juventus sembrano essere altre. In particolare, si fa riferimento alla ricerca di un difensore centrale che possa rinforzare un reparto che necessita di qualità e profondità. Ma per giugno il discorso potrebbe, tranquillamente, riaprirsi

Juve, senti Paganini: “Osimhen a giugno e la suggestione Spalletti”

Tra i nomi caldi in difesa figura quello di Antonio Silva, talento del Benfica, ma come sottolinea Paganini, l’operazione appare complicata nonostante l’intervento di Jorge Mendes, noto super agente che cura gli interessi del calciatore.

La Juventus, dunque, si trova di fronte a un bivio nelle ultime ore di mercato: da un lato, la necessità di trovare un difensore affidabile per affrontare al meglio la stagione; dall’altro, l’inizio di manovre strategiche in vista del futuro, come dimostrano le indiscrezioni su Osimhen.

La suggestione di un asse Osimhen-Spalletti, che riaccenderebbe il sodalizio che ha fatto le fortune del Napoli nella scorsa stagione, potrebbe stuzzicare la fantasia dei tifosi, ma resta per ora un’ipotesi lontana. I riflettori, intanto, rimangono puntati sul mercato di gennaio e su un possibile colpo in difesa nelle ultime ore disponibili. Riuscirà la Juventus a soddisfare le aspettative di tifosi e osservatori? Certamente l’idea di Victor Osimhen in maglia bianconera per la stagione 2025/26, però, continua a stuzzicare tifosi e addetti ai lavori. L’eventuale arrivo del nigeriano, che ha già dimostrato di essere uno degli attaccanti più letali d’Europa, porterebbe un cambiamento radicale al reparto offensivo della Juventus.