Koopmeiners rompe con Motta: lo ha già comunicato

Il rapporto tra Teun Koopmeiners e Thiago Motta si sarebbe ormai rotto: il centrocampista olandese lo ha già fatto sapere a tutti

Arrivato dall’Atalanta per la cifra monstre di 60 milioni di euro, da Teun Koopmeiners sia i tifosi che la Juventus si aspettavano decisamente di più, soprattutto dopo quanto fatto vedere durante la sua permanenza a Bergamo.

Il centrocampista olandese ha fatto e sta continuando a far fatica ad entrare nel gioco e negli schemi di Thiago Motta, deludendo quasi ogni volta che scende in campo. Nel corso della stagione per Koopmeiners sono fioccate spesso e volentieri insufficienze ed in molti si sono iniziati a chiedere se il suo acquisto non sia stato un enorme flop per la Juventus visto quanto speso. Oltre che a livello di gioco, il centrocampista ha mostrato anche problemi dal punto di vista mentale, non apparendo mai determinato e concentrato in campo.

Solo in rare occasioni i tifosi bianconeri hanno potuto apprezzare il Koopmeiners visto a Bergamo, troppo poco per un giocatore per il quale sono stati investiti 60 milioni di euro. Alla base di questo rendimento, inoltre, ci sarebbe un rapporto che si è fatto complicato con Thiago Motta rispetto ad inizio stagione. Nonostante le parole di stima, tra il tecnico bianconero e l’olandese non ci sarebbe tutta questa sintonia, tanto che quest’ultimo avrebbe già fatto sapere di questo suo malessere secondo quanto rivelato da Luca Fausto Momblano

Juventus, Koopmeiners flop: la rivelazione di Momblano lascia di sasso

Teun Koopmeiners è stato fin qui una delle grosse delusioni della stagione della Juventus. I bianconeri hanno sborsato molti soldi per puntare su di lui, ma il centrocampista olandese non è mai riuscito a ripagare questa fiducia e adesso si sarebbe complicato perfino il rapporto con Thiago Motta, stando a quanto rivelato dal giornalista Luca Fausto Momblano a Juventibus.

Intervenuto nel corso della trasmissione a tinte bianconere in onda su Twitch, Momblano ha fatto sapere come Koopmeiners si senta inadeguato a Torino, tanto che lo avrebbe rivelato ad alcuni suoi ex compagni: “Koopmeiners avrebbe manifestato, ormai da almeno un paio di mesi, ad alcuni suoi ex compagni dell’Atalanta un senso di inadeguatezza nella Juve, non per il peso della maglia, ma per le eccessive richieste in campo e le grandi aspettative” ha dichiarato Momblano, alludendo al fatto che Motta gli abbia chiesto in passato di giocare anche come difensore.

Il tecnico bianconero aveva lodato la duttilità e la personalità di Koopmeiners, sempre pronto a mettersi al servizio della squadra, ma dalle parole di Momblano si percepisce invece come il giocatore stia sentendo troppo la pressione di dover far bene in ogni zona del campo. Parole che lasciano di sasso e preoccupano i tifosi bianconeri che vorrebbero ancora avere fiducia nell’olandese, ma la sensazione che si ha è che, di questo passo, difficilmente potremo vedere un Koopmeiners in grande spolvero.