Ha rotto con il Milan: colpo gobbo Juventus, Giuntoli all’assalto

Nuove indiscrezioni di calciomercato che riguardano la Juventus. Colpo a sorpresa di Cristiano Giuntoli che approfitta della rottura tra il giocatore e il Milan.

Emergono delle novità importanti sulla Juventus che, in questa fase, si muove a fari spenti in attesa dell’occasione giusta. Dopo Tiago Djalò dal Lille, soffiato all’Inter, adesso è arrivato il momento di prendere un altro obiettivo di mercato dell’altra squadra milanese, ovvero il Milan. I rossoneri, dopo averlo accolto in città per le visite mediche, rischiano di perderlo a causa dei pessimi rapporti con l’entourage del ragazzo. E in questa storia può inserirsi la Juventus che è pronta ad approfittarne.

Arrivano importanti novità di calciomercato che riguardano il Milan e la Juventus. Entrambi i club sono alla caccia di un giovane talento, appena svincolato dal Partizan Belgrado.

Calciomercato Juventus: sfuma l’obiettivo per il Milan, c’è lo zampino di Giuntoli

Arrivano a Milano nella mattinata di ieri, tutto aveva fatto presagire ad un imminente firma con il Milan. E invece, nelle ultime ore, qualcosa è cambiato a causa delle richieste degli agenti di Matija Popovic che adesso può finire alla Juventus. Il classe 2006, un po’ a sorpresa, può essere il nuovo rinforzo per la Primavera bianconera.

Rischia di saltare il trasferimento al Milan di Matija Popovic. Il calciatore si allontana dai rossoneri a causa dei suoi procuratori, che hanno chiesto delle commissioni troppo alte. Secondo le ultime notizie di mercato Juve, riportato su X dal giornalista Daniele Longo, dietro questo rilancio può esserci la Juventus con Giuntoli che, approfittando di questa fase di standby, si sarebbe inserito nell’affare per portare alla Juventus Popovic. L’approdo in bianconero è possibile con il calciatore che resta in attesa di novità riguardo il suo futuro. Svincolato dallo scorso dicembre, dopo aver terminato il suo contratto con il Partizan Belgrado, l’attaccante Matija Popovic sta lavorando per arrivare nel campionato italiano. Al momento è difficile pensare ad un suo approdo al Milan proprio a causa dei suoi agenti che hanno chiesto delle commissioni considerate troppo alte. Un atteggiamento che non è andato giù alla dirigenza rossonera che è pronta a bloccare ogni dialogo per l’arrivo del classe 2006 che, a questo punto, può cercare una nuova sistemazione. La Juventus ha iniziato con un sondaggio per capire la fattibilità di questa operazione. Servirà ancora tempo prima della fumata bianca anche se, per il momento, c’è l’apertura da parte del ragazzo che sarebbe entusiasta in un approdo alla Vecchia Signora.