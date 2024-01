Vlahovic pedina di scambio: colpo gobbo Juventus, il mediano è un cavallo di ritorno

Questo mese di gennaio sarà molto importante per capire quelle che potrebbero essere le ambizioni della Juventus in questa stagione.

La squadra allenata da Massimiliano Allegri si sta concentrando ovviamente sulle partite da affrontare nel corso di questo mese. Dopo aver superato i quarti di finale di Coppa Italia battendo il Frosinone ora ci saranno delle importanti sfide di campionato da affrontare con la massima concentrazione e determinazione.

Finora i risultati conquistati dalla Juventus sono stati senz’altro molto positivi. Al momento in bianconeri sembrano essere l’unica squadra in grado di poter lottare con l’Inter per la conquista dello scudetto. In questo mese di gennaio però ci si aspettano delle novità importanti anche da parte della società torinese. Pur senza grandi fondi a disposizione la dirigenza deve provare a portare qualche innesto per la formazione di Allegri affinché possa essere formato il gap esistente con i nerazzurri di Simone Inzaghi.

Juventus, per de Paul l’Atletico Madrid chiede Vlahovic in cambio

E’ ormai noto che il club bianconero abbia come sua priorità l’arrivo di un nuovo centrocampista, visto che in quella zona del campo la coperta è corta. Servono altre alternative ai titolari, pur tenendo sempre d’occhio il bilancio. La lista dei giocatori che sono stati accostati alla Juventus nel corso delle ultime settimane sono stati tanti e con diverse caratteristiche.

Tra i tanti nomi anche quello di Rodrigo de Paul, regista dell’Atletico Madrid che conosce bene la serie A visti i suoi trascorsi con l’Udinese. Calciatore che piace tanto, proprio per le sue qualità di palleggio e di calcio, ad Allegri. “TodoFichajes” spiega che i bianconeri sono interessati a lui ma l’Atletico chiede 40 milioni di euro. Una somma che potrebbe essere scomputata in una sorta di scambio con cash, visto che gli spagnoli sono interessati a Dusan Vlahovic come rinforzo per l’attacco.