L’erede del fuoriclasse è clamoroso: addio Juventus, tripletta da sogno

Addio Juventus, tripletta da sogno. Dalla Premier League giungono notizie preoccupanti per la Juventus in vista del prossimo mercato estivo.

Allegri e Giuntoli sono concentrati sull’annata in corso. I risultati sono decisamente buoni e, soprattutto, turno dopo turno, si avvicina l’obiettivo primario da conseguire: la qualificazione alla prossima Champions League.

Il mercato di gennaio continua ad inviare alla Juventus chiari messaggi in cui ricorda la sua presenza. Dal canto suo il direttore tecnico bianconero, Cristiano Giuntoli, sembra fare orecchie da marcante continuando a ripetere come il mercato in entrata della Juventus sia chiuso. In uscita invece vi potrebbe essere qualche novità in arrivo.

E’ davvero certo che in entrata sia tutto chiuso? E nel caso partisse, come sembra, Moise Kean, in prestito all’Atletico Madrid, la Juventus davvero non effettuerebbe alcuna operazione ‘compensativa’ tipo ritorno, nelle ultime ore di mercato, di Federico Bernardeschi? Il mercato chiama, ma al momento la Juventus non risponde.

La società bianconera le sue risposte più chiare le potrà dare la prossima estate, ma occorre che si muova fin d’ora dal momento che vi sono diversi top club europei che puntano i medesimi giocatori messi in lista da Giuntoli e Manna. La concorrenza è seria e pericolosa.

Addio Juventus, tripletta da sogno

Un post del giornalista inglese, esperto di mercato, Graeme Bailey, ha probabilmente fatto sussultare Giuntoli, perché le informazioni riportate non inducono esattamente alla serenità.

“Il Newcastle sta pianificando la possibile uscita di Joelinton. Ederson dell’Atalanta, Amadou Onana dell’Everton, Khéphren Thuram del Nizza e Manu Koné del Borussia Monchengladbach sono tutti potenziali obiettivi“. Il ricco club inglese, di proprietà del fondo sovrano dell’Arabia Saudita, purtroppo per la Juventus, ha puntato diversi suoi obiettivi.

Tranne Onana dell’Everton gli altri sono tutti profili che Giuntoli si è annotato da quel dì. A cominciare dal nerazzurro ‘bergamasco’ Ederson, che insieme a Koopmeiners, è il doppio sogno proibito della Juventus. Così come rappresenta un altro doppio sogno, difficilmente realizzabile, il duo di centrocampo francese composto da Thuram e Koné.

Sogni che rischiano di rimanere tali se il Newcastle deciderà di scendere in campo. L’acquisto di Sandro Tonali dal Milan ha dimostrato come gli inglesi non abbiano problemi ad investire 80 milioni per un giocatore. Da questo punto di vista la Juventus ha decisamente qualche problema in più.