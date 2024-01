Colpo di scena: salta la firma, ma c’è il piano B

Ci stiamo avviando agli ultimi giorni di mercato con tutte le squadre che stanno andando a caccia di rinforzi per il presente e per il futuro.

Già, perché adesso l’obiettivo di tutti è quello di riuscire a migliorare l’organico con il quale affrontare la seconda parte della stagione. Per tagliare i traguardi previsti. E’ così ovviamente anche per una Juventus che vuole continuare a sognare in grande dopo l’ottimo girone d’andata.

Ma è chiaro che in molti utilizzano questa sessione di mercato anche per porre le basi per obiettivi futuri. Mai come ora bisogna muoversi con largo anticipo su determinati obiettivi se si vuole bruciare la concorrenza. Rinforzare la squadra del domani è una missione che insegue con determinazione Cristiano Giuntoli, il direttore sportivo bianconero, che ha stilato una lista di potenziali colpi per far sì che si possa avere una squadra sempre più ambiziosa.

Juventus. cambio di rotta Popovic: firmerà per il Monza

La Juventus ormai da tempo sta lavorando sulla linea verde, portando in prima squadra i giovani talenti della Next Gen e andando in giro per il mondo a pescare talenti che potranno diventare i campioni del domani. L’obiettivo Popovic, centrocampista classe 2006 molto talentuoso, ormai per i bianconeri è sfumato. E’ nelle mani del Napoli, anche se nelle ultime ore ci sono state novità.

Sorpresa #Popovic. Il @Frosinone1928 non ha lo slot extracomunitario per tesserarlo. @sscnapoli ora in cerca di un club per chiudere l'operazione in sinergia. Ipotesi @ACMonza. @SkySport — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) January 20, 2024

Come ha sottolineato Gianluca Di Marzio i partenopei infatti non potranno contare sul Frosinone per tesserare il giocatore, visto che i ciociari non hanno uno slot extracomunitario libero. Cambio di rotta, insomma, ma l’affare non dovrebbe saltare. Potrebbe essere infatti il Monza a tesserare Popovic, inserendolo nella sua squadra per questa seconda parte della stagione.