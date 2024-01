No definitivo della Juventus, fumata bianca a un passo: firma da un momento all’altra

Primo posto in classifica ottenuto per una Juventus che adesso può davvero sognare in grande insieme ai suoi tifosi.

Non era facile riuscire a ottenere i tre punti sul campo del Lecce, ma i bianconeri sono riusciti a spuntarla con un grande secondo tempo. Con il cinismo che solo le grandi squadre hanno. In vetrina soprattutto Dusan Vlahovic, e non potrebbe essere altrimenti.

Il bomber è stato il grande protagonista della partita con una doppietta da urlo. La vittoria ha consentito alla Juventus di prendersi, almeno per il momento, il primo posto in classifica visto che l’Inter ha saltato questo turno per gli impegni di Supercoppa. Ora sabato c’è il match con l’Empoli: vincendo i bianconeri arriverebbero allo scontro diretto con i nerazzurri di Simone Inzaghi in una posizione privilegiata di classifica. Gennaio è però il mese del calciomercato e i tifosi juventini attendono delle mosse da parte della dirigenza nei prossimi giorni.

Juventus, niente Phillips: andrà al West Ham

Il centrocampista rimane la priorità da inseguire da parte di Giuntoli, con Allegri che in quella zona del campo ha la necessità di avere altre alternative. Kalvin Phillips del Manchester City è un obiettivo del quale si sta parlando ormai da diverse settimane.

Ma il suo arrivo ormai pare essere una cosa quasi impossibile. Il “Mirror” infatti parla di una cessione quasi definita per lui, che andrà in prestito al West Ham. Gli hammers sono pronti a garantirgli una maglia da titolare in questa seconda parte di stagione. Il City avrebbe chiesto una somma di 6 milioni di sterline per il prestito del calciatore, oltre al pagamento da parte di quello che sarebbe il suo nuovo club di una grossa fetta del suo stipendio. Chiaro dunque che la Juve dovrà guardare altrove.