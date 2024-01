Errore clamoroso del Var: UFFICIALE, si rigioca la partita

By

Il verdetto ufficiale del Consiglio disciplinare riscrive le sorti del match. La gara si dovrà rigiocare: ecco cosa è successo.

Sono diversi gli errori arbitrali che stanno suscitando polemiche ed indignazione. Sul rettangolo verde ma non solo. L’ausilio del Var, infatti, non sempre ha portato a decisioni univoche ed oggettivamente irreprensibili.

Quanto successo in Belgio, però, potrebbe porre le premesse per un vero e proprio colpo di scena. Il Consiglio Disciplinare del Calcio Professionistico, infatti, ha stabilito che la gara di campionato della Jupiler Pro League tra Anderlecht e KRC Genk, decisa da un evidente errore del VAR, si dovrà rigiocare. Di seguito il comunicato:

“Il Consiglio Disciplinare del Calcio Professionistico ha deciso che la partita Anderlecht – KRC Genk della fine dello scorso anno dovrà essere rigiocata. Il Consiglio disciplinare si è inizialmente dichiarato competente a pronunciarsi su questo caso. Ciò ha annullato la precedente decisione del Dipartimento Arbitri Professionisti di non rigiocare la partita. Il Consiglio ha poi seguito la tesi del KRC Genk secondo cui la direzione della gara ha applicato erroneamente il regolamento nella fase di rigore in questione. Il KRC Genk spera che si trovi presto una data per rigiocare la partita”

Errore del VAR, UFFICIALE: Anderlecht-Genk da rigiocare

La gara in questione si è disputata lo scorso 23 dicembre ed aveva visto l’Anderlecht battere il Genk con il risultato di 2-1. Gli ospiti, però, avevano intrapreso una battaglia legale.

A scatenare le polemiche era stata la mancata assegnazione della rete siglata dal Genk. Il gol di Sor, infatti, era stato annullato perché il calciatore del Genk era entrato nell’area di rigore dell’Anderlecht al momento della battuta del calcio di rigore di Heynen. Fin qui tutto ineccepibile. Le proteste del Genk, però, erano scaturite dopo aver accertato che, assieme a Sor, ad entrare in area furono anche due calciatori dell’Anderlecht. Il consiglio Disciplinare ha dunque ribaltato le carte in tavola, decretando la ripetizione della partita. Decisione che potrebbe riscrivere anche la classifica. L‘Anderlecht, infatti, occupa al momento il secondo posto, mentre il Genk insegue in quinta posizione.