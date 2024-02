“Provino con la Juventus”: aumentano i rimpianti per i bianconeri

Per la Juventus è un momento sicuramente difficile da superare dopo un solo punto conquistato nelle ultime due gare.

Dopo il pareggio con l’Empoli per la formazione allenata da Massimiliano Allegri è arrivata la sconfitta ieri sera nello scontro diretto con l’Inter che ha un po’ spento i sogni tricolore dei bianconeri. Certo ancora nulla è perduto, ma la strada è in salita.

Il tecnico juventino del resto alla vigilia era stato chiaro sul fatto che la sua squadra non era certo tra le favorite per la vittoria finale del torneo. La Juventus ha come obiettivo minimo la conquista di un piazzamento utile per la partecipazione alla prossima edizione della Champions League. Ed è questo il traguardo che Gatti e compagni dovranno inserire da qui fino alla fine del torneo. Sullo sfondo rimangono già le prime voci di calciomercato che riguardano i possibili movimenti che il club effettuerà la prossima estate.

Juventus, la rivelazione di Bergvall: “Nel 2020 in prova con i bianconeri”

Di sicuro i bianconeri cercheranno dei rinforzi in tutti i reparti, per abbassare l’età media del gruppo e magari anche il monte ingaggi. La Juve ha dimostrato di saper pescare dei talenti puri in ogni angolo del mondo. Ragazzi che sono cresciuti “in casa” o in prestito e che ora sono protagonisti alla corte di Allegri.

#Bergvall: “Non è stato semplice dire di no al #Barcellona. Nel 2020 ho fatto un provino con la #Juve”https://t.co/zZj11U2lBW — Alfredo Pedullà (@AlfredoPedulla) February 5, 2024

La concorrenza però è sempre tanta e un obiettivo importante come Bergvall è sfumato. Lo svedese, classe 2006, si è accasato al Tottenham. Il giornalista Alfredo Pedullà ha riportato la rivelazione che lo stesso calciatore ha fatto parlando ai media del suo paese riguardo il fatto che abbia ritrovato Kulusevski a Londra. “L’ho conosciuto nel 2020 quando feci un provino con la Juventus” sono le sue parole. Il suo futuro poteva insomma essere a Torino, ma ormai è solo un retroscena di mercato del quale parlare vista la sua scelta. I rimpianti però non mancano.