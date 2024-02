Dal rinnovo al passaggio al 4-3-3: Chiesa inquieta la Juve, ecco cosa sta succedendo

Quale futuro per Federico Chiesa? Ecco le ultimissime sul destino dell’attaccante juventino.

C’è una novità di calciomercato che riguarda il futuro alla Juventus di Federico Chiesa. Le cose cambiano grazie al passaggio al 4-3-3.

Se dovesse essere confermato in panchina Allegri, non è da escludere un cambio di maglia di Federico Chiesa che a quel punto potrebbe fare le valigie e andare in qualche altra squadra.

Federico Chiesa chiede garanzie per rinnovare

Secondo le ultimissime notizie, riportate dall’edizione odierna di Tuttosport, la dirigenza è a lavoro per rinnovare il contratto di Federico Chiesa con la Juventus.

Dopo un ottimo avvio di stagione, Chiesa s’è fermato anche a causa dei continui acciacchi fisici che hanno compromesso il suo rendimento in campo. Ecco perché adesso ci sono delle ombre riguardo il suo futuro in bianconero. La società continua a trattare con l’agente del ragazzo, Fali Ramadani, intanto si guarda anche intorno e valuta l’eventuale cessione del giocatore. La sensazione, infatti, è che il modulo scelto da Allegri, ovvero il 3-5-2, non sia quello giusto per le caratteristiche del giocatore. Ecco perché la prospettiva per il futuro è un ruolo di esterno nel 4-3-3, magari facendolo coesistere con Yildiz. Tutte valutazioni, queste, che Allegri dovrà fare in caso di riconferma anche per la prossima stagione. Altrimenti, toccherà al prossimo allenatore della Juventus sciogliere i dubbi sul futuro di Chiesa e trovare una posizione in campo per il giocatore che, se dovesse rinnovare il suo contratto, diventerebbe uno dei più pagati della rosa bianconera. Per il momento, non è stato fatto ancora nulla anche perché c’è distanza tra Chiesa e la Juventus sulle cifre del nuovo contratto. Tutti questi dubbi e perplessità dovranno essere superate in primavera anche perché la scadenza a giugno 2025, del contratto dell’ex Fiorentina, mette in una posizione di debolezza il club bianconero.