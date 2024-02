Calciomercato Juventus, posto da titolare e nuovo contratto: cifre anticipate

Calciomercato Juventus, il club bianconero vorrebbe rifirmarlo e lui desidera restare a Torino. Resta solo il nodo ingaggio.

Una Juventus da ritrovare e soprattutto da rimotivare. Era impossibile, infatti, non accusare il colpo dopo la sconfitta di San Siro con l’Inter. Un po’ come se il sogno scudetto sia improvvisamente svanito ed i giocatori bianconeri siano tornati improvvisamente sulla terra in seguito al k.o. nello scontro diretto del “Meazza” di due settimane fa.

La partita con l’Udinese, del resto, ha detto proprio questo. Una Juventus troppo brutta per essere vera, irriconoscibile rispetto a quella di un mese fa, si è arresa quasi senza colpo ferire ai friulani di Gabriele Cioffi, una squadra che prima del colpaccio dello Stadium aveva vinto a malapena due partite in campionato (Milan e Bologna). Se la Signora sia fuori o meno dalla lotta per il tricolore poco importa: a questa domanda non possiamo ancora rispondere con certezza perché maggio non è dietro l’angolo. L’importante è reagire alla mini-crisi e sfruttare un calendario che tende ancora una mano agli uomini di Massimiliano Allegri, domani pomeriggio impegnati al “Bentegodi” con il Verona.

Calciomercato Juventus, vicino il rinnovo di Rugani

I bianconeri nelle prossime due giornate affronteranno gli scaligeri, attualmente terzultimi in classifica, ed il Frosinone, che rispetto alla prima parte della stagione sta facendo molta più fatica.

Tra gli obiettivi che si è prefissato Allegri c’è quello di tornare a tenere la porta inviolata: la Juventus ha sempre subito almeno un gol nelle ultime tre partite. Non sarà semplice senza un giocatore del calibro di Gleison Bremer, che salterà il Verona perché squalificato. Lo sostituirà Daniele Rugani, elemento che quest’anno ha sempre risposto presente ogni volta che è stato chiamato in causa. L’ex difensore dell’Empoli andrà in scadenza a giugno ma, come riporta la Gazzetta dello Sport, il club sta pensando al rinnovo. Se Rugani accetterà di ridursi lo stipendio – da 2 milioni e 800mila euro ad un milione e mezzo – sarà cosa fatta.