Juventus, Allegri resta e firma il rinnovo: “Conferma triennale”

Juventus, Allegri resta e firma il rinnovo. In giornate dove le notizie sui bianconeri si inseguono contraddicendosi, arriva l’inattesa conferma del tecnico.

Nell’ultimo anno e mezzo di problemi da affrontare ne hanno avuti parecchi dalle parti della Continassa. Al confronto quelli attuali sembrano quisquilie. Eppure gli ultimi venti giorni della Juventus paiono l’anticamera di una crisi vera.

La sconfitta di San Siro sembra aver avuto conseguenze devastanti sul gruppo bianconero senza che Allegri abbia saputo porre un rimedio. La successiva sconfitta interna con l’Udinese, formazione in lotta per non retrocedere ed il pareggio contro il Verona, altra compagine invischiata nella lotta salvezza, per due volte rimontata a fatica, sono il segno di una formazione che ha smarrito la rotta.

Ciò che appare preoccupante, anche in vista dei prossimi impegni dei bianconeri, a partire dalla gara interna contro il Frosinone, altra squadra che non vuole essere risucchiata nelle zone basse della classifica, è che la Juventus sembra non abbia più una guida sicura. Lo stesso Allegri sembra non comprendere ciò che sta avvenendo all’interno della sua squadra.

In questi giorni il tema del prossimo allenatore della Juventus tiene banco. Sarà confermato Allegri, magari dopo aver prolungato il contratto in scadenza a giugno 2025, oppure vi sarà un volto nuovo come Thiago Motta o Roberto De Zerbi?

La risposta l’ha data il giornalista Antonello Angelini, che sul suo profilo X ha svelato i programmi futuri della Juventus riguardo la guida tecnica.

“Purtroppo raccolgo con preoccupazione sempre più voci di una conferma di Allegri per ulteriori tre anni. L’anno rimanente più due. Se fosse vero ormai la Juve è diventata di Allegri. Speriamo che alla fine qualcuno rinsavisca. #AllegriOut“.

Ipotesi che troverà sicuri consensi così fiera opposizione. Tre anni ancora insieme sono tanti ed entrambe le parti chiederanno millanta garanzie. A questo punto conviene ancora proseguire insieme?