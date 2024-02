Piazza pulita Juventus, fuori tre su quattro: un nuovo francese sfreccia in corsia

Fuori tre su quattro: svolta in casa Juve. Ecco il nuovo obiettivo per la fascia destra dei bianconeri.

Calciomercato nel vivo in casa Juventus. Nonostante la pausa, Giuntoli e Manna sono a lavoro per la prossima stagione. In attesa di conoscere il nome del prossimo allenatore della Juventus, l’area mercato bianconera ha stilato una lista di possibili obiettivi da prendere a prescindere dal futuro tecnico. Si tratta di giocatori che possono fare a caso sia di Allegri che di altri allenatori. Nelle ultime ore è uscito fuori il nome del nuovo esterno francese: ecco tutti i dettagli sull’arrivo del calciatore.

Restyling sulle fasce per la Juventus. I bianconeri sono pronti ad intervenire in quella zona di campo con l’acquisto di alcuni calciatori. Prima, però, servirà capire chi sarà il prossimo allenatore dei bianconeri e quale modulo adotterà il nuovo tecnico. Se sarà confermato Allegri, è necessario l’acquisto di un esterno che possa giocare a tutta fascia e bravo nelle due fasi. Intanto, Giuntoli ha individuato nel calciatore il profilo giusto da prendere.

Juventus: svolta sui lati, individuato il primo obiettivo per la prossima estate

La sensazione è che, ad oggi, l’unico certo del posto in squadra alla Juventus è Andrea Cambiaso che è un giocatore duttile, capace di giocare sia a destra che a sinistra ed utile sia con un allenatore che giochi con la difesa a quattro che con uno con quella a tre. Fuori dai piani, invece, Timo Weah che ha deluso in questa prima parte di stagione. Ci si aspettava di più dallo statunitense che dopo un buon inizio è calato drasticamente. Ecco perché potrebbe partire insieme a Kostic ed Iling Junior.

Secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato, riportate dalla Gazzetta dello Sport, in casa Juve c’è un osservato speciale per la fascia destra. Sui taccuini di Cristiano Giuntoli è finito Kiliann Sildillia del Friburgo. Il 21enne francese è il nome nuovo per la difesa della Juventus. Terzino destro, adattabile anche come quinto con una difesa a tre, ha mostrato grandi doti sia con la squadra tedesca che con la Nazionale Under 21. Ha il contratto in scadenza a giugno 2026 ed una valutazione che oscilla fra i 15 e i 20 milioni di euro. Da capire le intenzioni della Juventus che dovrà rivedere qualcosa, in quella zona di campo, per la prossima stagiona. Oltre a Kostic ed Iling Junior, nella lista dei cedibili è finito anche Timo Weah. Ecco perché servirà qualche innesto di qualità sulle fasce, sia a destra che a sinistra.