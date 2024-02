Boom Juventus, Giuntoli stappa lo champagne: scambio per il pupillo di Motta

By

Boom Juventus, Giuntoli potrebbe riuscire nell’impresa di prendere il pupillo di Thiago Motta. Operazione che si potrebbe fare con lo scambio

La questione è abbastanza aperta e nonostante quelli che sono gli acquisti già fatti dalla Juventus in difesa, anche per la prossima stagione, il lavoro di Giuntoli non sembra proprio essere finito qui.

Per la prossima estate visto che saranno molti i giocatori che nel pacchetto arretrato potrebbero salutare la Continassa (tra scadenze di contratto e gente che potrebbe dire addio grazie a delle offerte importanti), il direttore dell’area tecnica della Juventus avrebbe in mente un paio di mosse. Una a quanto pare è in Italia e guarda dritto al Bologna di Thiago Motta, quarto in classifica e che sta continuando a stupire.

Boom Juventus, tutto su Calafiori con la pedina di cambio

Il nome è quello di Riccardo Calafiori, difensore del Bologna – panchina nelle ultime due partite – che anche da centrale è esploso quest’anno dopo che la sua carriera fino al momento era stata tutto sulla corsia mancina. Il tecnico dei rossoblù ha deciso all’occorrenza di schierarlo in mezzo e fino al momento è stato uno dei più affidabili dietro. La Juve lo ha messo nel mirino e spera di riuscire a strapparlo la prossima estate con Giuntolo che, secondo quanto sottolineato dalla Gazzetta dello Sport, avrebbe in mano la carta per lo scambio.

Il profilo è quello di Facundo Gonzalez, difensore di proprietà bianconera ma che adesso è in prestito alla Sampdoria, in Serie B, con Andrea Pirlo. Il Bologna potrebbe decidere di accettare anche se gli emiliani vorrebbe anche un bel po’ di soldi per chiudere l’affare. Giuntoli le vuole provare tutte.