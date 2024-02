Calciomercato Juventus, offerta da 50 milioni: Giuntoli ha scelto il 9 del futuro

Calciomercato Juventus, la partita è aperta ma non sarà semplice accontentare il calciatore: occhio alla Premier League.

Sono diversi i dubbi da sciogliere in vista della prossima estate. Davvero parecchi. Di sicuro non c’è alcun rischio che Cristiano Giuntoli, dallo scorso luglio responsabile dell’area tecnica bianconera, si annoi da qui a giugno. L’ex diesse del Napoli si è ormai calato nella sua nuova realtà e dopo qualche mese di ambientamento è pronto a dare inizio ad una sorta di “rivoluzione”. O meglio, un corposo “restyling” che consenta alla Juve di tornare a lottare per traguardi importanti, sia in Italia che in Europa.

Una delle questioni da risolvere al più presto riguarda Dusan Vlahovic. Il centravanti serbo anche ieri contro il Frosinone ha dato prova della sua forza, realizzando una doppietta. Gol da centravanti di razza, che forse la Juventus finora non è stata capace di innescare a dovere. Certo, l’ex Fiorentina ha dovuto fare i conti con la fastidiosa pubalgia e di errori ne ha fatti tanti ma le sue qualità sono fuori discussione. In Europa i suoi numeri non passano inosservati ed è probabile che in estate le offerte non mancheranno.

Calciomercato Juventus, ecco il piano per il rinnovo di Vlahovic

Quindici gol in Serie A, quando siamo ancora a febbraio. I presupposti per arrivare a quota 20 ci sono tutti. E a quel punto la Juventus dovrà prendere una decisione.

Che fare con il giocatore, il cui stipendio come da accordi dalla prossima stagione andrà a raddoppiare? Secondo Tuttomercatoweb, Giuntoli e la Juventus vorrebbero provare a rifirmare l’attaccante nativo di Belgrado per diversi anni, con un contratti di 50 milioni di euro invece dei 24 che Vlahovic incasserà nelle prossime due stagioni. La partita resta aperta ma non sarà una passeggiata convincere giocatore e procuratore. Dalla Premier League, infatti, potrebbero arrivare offerte altrettanto allettanti, che farebbero vacillare il centravanti bianconero, a Torino da gennaio 2022.