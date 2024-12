Bye bye Juventus: offerta da 20 milioni più 10 di bonus

Bye bye Juventus. Le prime indiscrezioni di mercato non sembrano essere positive. Un altro obiettivo di Cristiano Giuntoli sembra sfumato definitivamente.

La Champions League, il Manchester City, Dusan Vlahovic hanno contribuito a riportare il sorriso sui volti dei tifosi della Juventus da tempo ‘oscurati’ a seguito di prestazioni non all’altezza delle aspettative da parte della loro squadra del cuore.

Una boccata d’ossigeno venuta dal campo ed una risposta d’orgoglio così come richiesto dall’amministratore delegato di Exor, John Elkann, durante la sua recente visita alla Continassa. Il Venezia di Eusebio Di Francesco rappresenta la più classica delle bucce di banana sulle quali scivolare. Dopo, però, troppe mancate vittorie, la sfida contro i neroverdi lagunari impone la vittoria. Senza se e senza ma. Sullo sfondo, ma nemmeno poi tanto, c’è sempre il mercato che si avvicina ogni giorno di più. Ed ogni giorno sembra regalare ulteriori incertezze alla Juventus dal momento che possibili obiettivi dei bianconeri sembrano imbarcarsi verso altri lidi.

Bye bye Juventus. Christensen approda in Premier League

Dusan Vlahovic che torna al gol ed Arek Milik in via di ripresa, definitiva, spostano le priorità di mercato della Juventus nel reparto difensivo.

Uno, forse due difensori per ammortizzare la doppia perdita di Gleison Bremer e Juan Cabal. Due difensori centrali pronti ad un utilizzo immediato. Diversi i profili seguiti da Cristiano Giuntoli e su uno di essi si è tuffato il Newcastle, forte dei denari della proprietà araba. Andreas Christensen, classe 1996, difensore del Barcellona e della nazionale danese è il prospetto attenzionato dal club inglese. Per l’ex difensore del Chelsea e del Borussia Dortmund: “Mohammed Bin Salmán è disposto a mettere a disposizione del Barça un totale di 20 milioni di euro fissi, di cui 10 in variabili, per poter reclutare Christensen“, come annunciato da elnacional.cat. Un autentico affare per il Barcellona e per le sua casse affamate di denari. Il difensore danese ha un accordo con il Barcellona che scadrà a giugno del 2026.

Per la Juventus l’affare si complica.