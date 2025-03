Nuovo allenatore alla Juve: ha già scelto il primo colpo

La Juventus ha già scelto chi sarà a prendere il posto di Thiago Motta: il nuovo allenatore si è subito attivato, deciso il primo colpo di mercato

Salvo ribaltoni che avrebbero del clamoroso vista la situazione, la Juventus manderà via Thiago Motta. Il club bianconero deve solo decidere quando sarà il momento di separarsi dal suo allenatore, ma le strade sono destinate a dividersi.

Nonostante dopo la batosta contro la Fiorentina fosse stato confermato da Cristiano Giuntoli in persona, la posizione di Motta è rimasta a forte rischio e l’esonero potrebbe arrivare da un momento all’altro. La sensazione che si ha è che la sfida dopo la sosta contro il Genoa sia l’ultima spiaggia per il tecnico bianconero e non è neppure detto che una vittoria potrebbe salvarlo. La Juventus si sarebbe già cautelata ed avrebbe avviato contatti con i possibili sostituti pronti a subentrare al suo posto.

Ad oggi, l’allenatore più vicino alla Juventus è Roberto Mancini che avrebbe già dato la propria disponibilità alla Vecchia Signora stando alle ultime indiscrezioni, ma nei radar bianconeri resta pure Igor Tudor. Tuttavia, secondo quanto riportato dal noto sito spagnolo Fichajes.net, non sarà né Mancini né Tudor l’allenatore che sostituirà Thiago Motta.

A prendere il posto dell’attuale tecnico bianconero dovrebbe essere l’ex Barcellona Xavi Hernandez che è ritenuto il principale candidato alla panchina della Vecchia Signora, tanto che avrebbe indicato già il suo primo colpo di mercato.

Juventus, arriva Xavi: il catalano ha già deciso il primo acquisto

L’indiscrezione lanciata da Fichajes.net ha spiazzato i tifosi della Juventus. Negli ultimi giorni, Roberto Mancini è stato indicato dai più come possibile successore di Thiago Motta, ma il noto sito spagnolo è andato controcorrente indicando come sia in realtà Xavi il nuovo tecnico eletto dai bianconeri. L’ex giocatore ed allenatore del Barcellona, inoltre, avrebbe già indicato alla Juventus su chi puntare il prossimo anno in fase di mercato.

Xavi avrebbe fatto sapere al club bianconero di voler puntare su Alex Baena, centrocampista del Villarreal per il quale già stravedeva quando allenava il Barcellona. Il giocatore classe 2001 è uno dei talenti più cristallini della Liga ed anche quest’anno si sta confermando su livelli altissimi, contribuendo in maniera concreta al quinto posto occupato dal Submarino Amarillo che al momento varrebbe la Champions League.

Proprio per questo motivo, centrare la qualificazione alla prossima edizione della Champions è obbligatorio per la Juventus in modo da offrire a Baena la possibilità di giocare la prestigiosa competizione. Senza Champions, invece, per i bianconeri sarebbe difficile convincere il centrocampista a lasciare la Spagna, considerato che è anche uno dei perni della formazione di Marcelino. Nel corso di questa stagione, Baena ha collezionato 26 presenze condite da 6 gol e 7 assist, confermando il suo status di grande talento.