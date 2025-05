Mazzata per la corsa Champions, la tripla assenza devasta la Juve

Il club bianconero, impegnato nel rush finale per un posto in Champions League, fa i conti con una situazione disciplinare preoccupante

L’amarezza per il clamoroso pareggio subìto all’Olimpico quando ormai i tre punti sembravano in cassaforte, è stata mitigata dalle ottime notizie provenienti dal ‘Gewiss Stadium‘ nella serata di lunedì. L’Atalanta dell’ex Gian Piero Gasperini – il nome del tecnico di Grugliasco continua ad essere associato alla panchina bianconera per il prossimo anno – ha fatto un bel favore non solo a se stessa, ma anche alla Juve, vincendo l’importante scontro diretto con la Roma.

La ‘Vecchia Signora’ è infatti ora tornata padrona assoluta del suo destino per quanto riguarda il raggiungimento dell’obiettivo minimo stagionale. Quello che garantirebbe anche un discreto introiti in termini di liquidi nelle casse societarie.

In un campionato dove i colpi di scena e le sorprese sono però all’ordine del giorno (anzi, della singola giornata), non si devono mai alzare troppo presto le mani dal manubrio. Le insidie, comprese quelle rappresentate dalla prossima avversaria in Serie A, sono dietro l’angolo.

In vista dell’ultimo match davanti al proprio pubblico, quello che andrà in scena all’Allianz Stadium domenica sera in contemporanea con tutte le altre partite ad eccezione dell’anticipo tra Genoa ed Atalanta di sabato, Igor Tudor deve fare i conti con le decisioni del Giudice sportivo, che ha letteralmente decimato la sua squadra per la sfida all’Udinese.

Juve, quante assenze contro l’Udinese: ecco chi mancherà

Contro la formazione friulana, che nell’ultimo turno di campionato ha rimediato un’inaspettata sconfitta casalinga col già retrocesso Monza, il tecnico croato recupera Kenan Yildiz dopo la squalifica, ma dovrà fare a meno addirittura di tre giocatori appiedati dal Giudice sportivo.

Si tratta di Pierre Kalulu, espulso nella gara contro la Lazio, e di Nicolò Savona e Khephren Thuram che, già diffidati e poi ammoniti nella calda sfida dell’Olimpico contro i biancocelesti, saranno costretti a guardare il match contro i bianconeri di Kosta Runjaic dalla tribuna.

A non lasciar tranquillo l’allenatore della Juve è soprattutto l’assenza del francese, vero trascinatore della squadra soprattutto dal suo avvento sulla panchina e più in generale pedina insostituibile nel centrocampo dei piemontesi. Al netto dei succitati problemi d formazione però, la Juve è obbligata a vincere senza ‘se e senza ‘ma’. Ne va del futuro dello stesso Tudor ma in particolar modo dell’opportunità di ripresentarsi il prossimo anno ai blocchi di partenza della Champions League.